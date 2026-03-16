Токио засега не планира да изпраща военни кораби в Ормузкия проток, заяви японската министър-председателка

Николай Велев
Японската министър-председателка Санае Такаичи говори пред парламента в Токио, 20 февруари 2026 г. Снимка: АП/Eugene Hoshiko
Токио ,  
16.03.2026 06:15
 (БТА)
Токио засега не планира да изпраща военни кораби за ескортиране на танкери в Ормузкия проток, заяви днес японската министър-председателка Санае Такаичи, след като американският президент Доналд Тръмп призова съюзниците на Вашингтон да помогнат за възстановяване движението на търговски плавателни съдове по блокирания от Иран морски път, предаде Ройтерс. 

"Не сме взели никакви решения, свързани изпращането на кораби за ескорт. Продължаваме да проучваме какви независими действия може да предприеме Япония и какво може да бъде направено в рамките на законовата уредба", каза Такаичи пред парламента.

Призивът на Тръмп към съюзниците на САЩ, включително Япония, да помогнат за защитата доставките на петрол и газ през стратегически важния воден път поставя Токио в трудно положение, коментира Ройтерс. Конституцията на Япония отхвърля войната и ограничава обхвата на задграничните военни операции, които Токио може да провежда.

САЩ все още не са отправили официално искане за помощ, отбеляза Такаичи.
 
 

Свързани новини

16.03.2026 03:09

Доналд Тръмп: Страните от НАТО ги очаква "много лошо бъдеще", ако не помогнат на Вашингтон да отвори Ормузкия проток

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди страните от НАТО, че ги чака "много лошо" бъдеще, ако не подкрепят усилията на Вашингтон да отвори Ормузкия проток.
15.03.2026 22:11

Британският премиер е обсъдил Ормузкия проток с канадския си колега и с американския президент

Британският премиер Киър Стармър е обсъдил необходимостта от повторно отваряне на Ормузкия проток, за да се сложи край на прекъсванията в глобалното корабоплаване с президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщи говорителка на „Даунинг стрийт“, цитиран от
15.03.2026 20:22

Берлин няма да участва в международна военна мисия за защита на търговски кораби в Ормузкия проток, заяви германският външен министър

Германският външен министър Йохан Вадефул заяви днес, че е скептичен относно потенциалното разширяване на военноморската мисия „Аспидес“ на Европейския съюз до Ормузкия проток, предаде Ройтерс. Вадефул заяви, че мисията за подпомагане на
15.03.2026 16:21

Войната ще приключи едва когато Иран e сигурен, че тя няма да се повтори, заяви външният министър

Иранският министър на външните работи Абас Арагчи заяви в публикувано днес интервю, че войната между страната му и САЩ и Израел ще приключи едва когато Иран бъде сигурен, че тя няма да се повтори, предаде Франс прес.
15.03.2026 15:34

Иран прикани към сдържаност около Ормузкия проток след призив на Тръмп към съюзниците да пратят военни кораби в протока

Иранският външен министър Абас Арагчи призова международната общност да избягва действия, които биха могли да разширят войната с Израел и САЩ, след като американският президент Доналд Тръмп поиска помощ за осигуряване на сигурността в Ормузкия проток, съобщи Франс прес.
15.03.2026 09:36

Южна Корея ще разгледа внимателно искането на Тръмп за изпращане на военни кораби в Ормузкия проток

Президентската администрация на Южна Корея съобщи, че ще разгледа внимателно призивите на американския президент Доналд Тръмп към съюзниците да изпратят военни кораби за осигуряване на безпроблемния трафик в Ормузкия проток, предаде Ройтерс.

