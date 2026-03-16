Токио засега не планира да изпраща военни кораби в Ормузкия проток, заяви японската министър-председателка

Токио засега не планира да изпраща военни кораби за ескортиране на танкери в Ормузкия проток, заяви днес японската министър-председателка Санае Такаичи, след като американският президент Доналд Тръмп призова съюзниците на Вашингтон да помогнат за възстановяване движението на търговски плавателни съдове по блокирания от Иран морски път, предаде Ройтерс.

"Не сме взели никакви решения, свързани изпращането на кораби за ескорт. Продължаваме да проучваме какви независими действия може да предприеме Япония и какво може да бъде направено в рамките на законовата уредба", каза Такаичи пред парламента.

Призивът на Тръмп към съюзниците на САЩ, включително Япония, да помогнат за защитата доставките на петрол и газ през стратегически важния воден път поставя Токио в трудно положение, коментира Ройтерс. Конституцията на Япония отхвърля войната и ограничава обхвата на задграничните военни операции, които Токио може да провежда.

САЩ все още не са отправили официално искане за помощ, отбеляза Такаичи.



