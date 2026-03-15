Иран прикани към сдържаност около Ормузкия проток след призив на Тръмп към съюзниците да пратят военни кораби в протока

Иранският външен министър Абас Арагчи призова международната общност да избягва действия, които биха могли да разширят войната с Израел и САЩ, след като американският президент Доналд Тръмп поиска помощ за осигуряване на сигурността в Ормузкия проток, съобщи Франс прес.

Иранското външно министерство заяви, че днес Арагчи е провел телефонен разговор с френския си колега Жан-Ноел Баро. По време на разговора Арагчи настоял другите държави да се "въздържат от всякакви действия, които биха могли да доведат до ескалация и разширяване на конфликта".



Вчера Тръмп призова страни като Франция, Китай, Япония и Великобритания да изпратят военни кораби за защита на корабоплаването през стратегическия пролив, през който преминава значителна част от световните доставки на петрол. Според Вашингтон маршрутът е сериозно затруднен вследствие на блокада от страна на Иран.