България и Гърция трябва да градят дългосрочно приятелство, опиращо се на уважение и познание на историята, каза проф. Юра Константинова

Трябва да градим дългосрочно приятелство между България и Гърция, опиращо се на взаимно уважение и взаимно познание за историята, каза за БТА проф. д.и.н. Юра Константинова от Института за балканистика към Българската академия на науките (БАН).

Като утвърден изследовател на историческите и културните връзки между България и Гърция, проф. Константинова изнесе открита лекция в Националния пресклуб на БТА в гръцката столица Атина, посветена на отношенията между двете страни в историята и съвремието. Събитието бе част от проекта „България и Гърция: от древните цивилизации до съвременните отношения“, реализиран в рамките на Националната програма на Министерството на образованието и науката „Неразказаните истории на българите“ от Културен център „Иван Селимински“ – гръцко-българска асоциация за култура в град Атина.

„В рамките на проекта бях поканена и да изнеса две лекции пред деца от български училища. Едната беше на остров Крит, а днес беше втората в Атина. Моята презентация беше на тема „Мостове между световете“, защото реших, че трябва да представя заниманията си с българо-гръцките отношения по начин, разбираем и достъпен най-вече за децата. За да може те да знаят, че българската държава се интересува от тях. Техните истории – на деца, учещи в Гърция, на техните родители, на работещите в Гърция – са важни и за българската история, а не само за тях самите“, разказа проф. Константинова.

Тя допълни, че преди да дойде в Атина е помолила учителките от българските училища да съберат истории на деца и техните родители, които след това е обвързала с историята на други българи, също свързали живота си с Гърция.

„Говоря за исторически личности като Григор Пърличев, Георги Раковски, Петър Нейков. Постарах се да направя една връзка между минало, настояще и бъдеще. Опитвам се да убедя децата и родителите им, че е важно да работят за българо-гръцкото разбирателство. Трябва да бъдат мост между двете държави, двете нации, между двете култури. Ние много си приличаме като хора, независимо от сложните отношения, които имаме през вековете“, посочи още тя.

С новооткрития и оборудван Национален пресклуб в Атина, БТА се превърна в домакин на събитието. Срещата завърши с дискусия за културния диалог между двата народа.