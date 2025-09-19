Симфониета-Шумен ще изнесе празничен концерт, посветен на Деня на независимостта на България в Концертна зала „Проф. Венета Вичева“. На 22 септември под диригентството на маестро Славил Димитров ще прозвучат вдъхновяващи произведения, носещи духа на свободата и националната гордост, съобщиха от музикалната формация.

Празничното събитие ще бъде обогатено от специалното участие на Фолклорен хор „Елица“, който ще внесе уникалното звучене на българската народна песен в хармония със симфоничното изкуство. Хорът е създаден през 1988 г. и е утвърден посланик на българската музикална традиция у нас и в чужбина, добавиха от Симфониета-Шумен.

В репертоара на Фолклорен хор „Елица“ влизат автентични народни песни от различни фолклорни области, както и обработки на именити български композитори като Филип Кутев, Николай Кауфман, Красимир Кюркчийски, Стефан Мутафчиев, Стефан Кънев, Петър Льондев и др. Хорът е носител на редица престижни отличия от международни конкурси и фестивали в Германия, Гърция, Испания, Турция, Нидерландия и много други държави, а от 2022 г. е под диригентството на маестро Славил Димитров, с хормайстор Филип Ставров, добавиха от Симфониета-Шумен.

Както БТА съобщи, през 2024 г. Симфониета-Шумен, хор "Проф. Венета Вичева" и Градският духов оркестър "Михаил Биков" изнесоха концерт, посветен на Деня на независимостта. Симфониетата в Шумен откри септемврийската си програма през 2025 г. с концерта Queen at the Symphony, който се състоя на 16 септември в Летния театър на града.