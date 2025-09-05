Витрина с художествени книги за историята на България е подредена в Читалищната библиотека „Иван Радов” в Нови пазар

В детския отдел на Читалищната библиотека „Иван Радов” в Нови пазар до 23 септември може да бъде разгледана витрина с художествени книги, посветени на историята на България и българските земи – от Античността до близкото минало, съобщават от културната институция.

Идеята на експозицията е да представи както бележити личности от различни исторически епохи, така и всекидневието на обикновения човек през вековете. „Сред изданията са книги за траките, за прабългарите, за Първото и Второто българско царство, за османското владичество, както и за периода след Освобождението до средата на XX век”, уточнява библиотекарят в детския отдел Андрей Андреев.

„Вярвам, че тази витрина ще бъде достоен завършек на поредицата, която започнахме в края на юли. Подредихме комикси, българска литература и фентъзи произведения. Сега, в навечерието на двата големи празника – Деня на Съединението и Деня на Независимостта – подходящо е да предложим и исторически четива”, допълва той.

Изложение на комикси бе експонирано в детския отдел на читалищна библиотека "Иван Радов" в Нови пазар в края на юли.

Общо 21 автори от 12 населени места пък се включиха в литературната колекция „Спомени от Новопазарско” на читалищна библиотека „Иван Радов” в началото на август.