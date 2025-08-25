Учени използват нови технологии, за да изследват подпочвени води на милиони години

Учени в Австралия използват съвременни технологии за изследването и опазването на древни подпочвени води, които осигуряват 30 процента от водоснабдяването на страната, предаде Синхуа.

Тези подземни водохранилища, на възраст до два милиона години, са от решаващо значение за общностите, индустрии като земеделието и минното дело, както и за екосистемите, особено по време на суша, се посочва в изявление, публикувано от Австралийската организация за научни и промишлени изследвания (CSIRO).

Тъй като Австралия е най-сухият населен континент, осигуряването на устойчиво използване на подпочвените води е от решаващо значение в условията на намаляващи валежи в много региони.

Изследователите отбелязват, че ключов метод, който им позволява да "виждат" под земята, включва използването на специални сензори. Те измерват количеството на подпочвените води на базата на геоложки и климатични данни, за да изчислят количеството валежи, необходими за презареждането им.

Друг метод използва подробни модели за прогнозиране на презареждането на подпочвените води на определени места.

"Можем да използваме тези модели върху площ от стотици хиляди квадратни километри, съобразявайки ги с различни геоложки условия, почви и растителност", казва Кейт Холанд, главен научен изследовател в CSIRO.

Пробив в изучаването на подземните води в Австралия е TRIFIN, уникален прецизен инструмент, който открива тритий - радиоактивен изотоп на водорода в дъждовната вода, за да измерва с точност скоростта на презареждане на подпочвените води.

Дирк Малантс от CSIRO обяснява, че докато възстановяването на тези води може да отнеме векове, тритият показва, че водата се обновява за години или десетилетия.

"Нашата технология може да открива нивата на тритий, за да ни покаже колко бързо се възстановяват подпочвените води", казва Малантс. Изследователят допълва, че тази технология позволява извличането на подпочвени води да съответства на скоростта на възстановяване, като по този начин се предотвратява прекомерната употреба и се идентифицират рискове като пресъхване на сондажи или замърсяване.