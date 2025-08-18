Братската могила в Пловдив щe отвори врати за посетители

Братската могила в Пловдив отваря врати за посетители на 3 и 4 септември, съобщават организаторите от район „Западен“ в града.

По думите им пловдивчани и гости на града ще имат възможност да разгледат отвътре мемориалния комплекс и да разговарят с експерти, които ще изнесат лекции за историческия контекст на монумента и неговата архитектура като изкуство.

Те посочват, че специално внимание ще бъде обърнато на пластичното изкуство и творчеството на Любомир Далчев, който е автор на серията скулптурни композиции в интериора.

Светлинна инсталация ще подчертае архитектурните линии на монумента, а приятен акцент ще са и две музикални изпълнения, допълват организаторите.

Събитието се организира с подкрепата на Регионалния исторически музей – Пловдив и Камарата на архитектите в Пловдив, а партньор е инициативата „Джаз концерт на свещи“, се казва още в съобщението.

/АДМ