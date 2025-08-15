Старозагорски художници - баща и син, представят съвместна изложба в зала „Лубор Байер“

Двама старозагорски художници – Ненчо Бакалски-Нено и неговият син Дилян Бакалски – представят съвместна изложба, която ще бъде открита днес в зала „Лубор Байер“, съобщават от представителството на Съюза на българските художници (СБХ) в града.

Експозицията „Летописи на времето“ включва живопис, рисунка и малка пластика. Посетителите ще могат да я разгледат до края на август. „Когато играта между светлината и сянката, протичаща в гамата на цветните тонове, е впленена пред търсещата диалогичност и поетиката на въображението“ – така организаторите поетично описват очакваното визуално преживяване.

Ненчо Бакалски-Нено твори в областта на изящните и пластичните изкуства, дизайна и авангарда. Автор е на 24 самостоятелни изложби и участва в общи и национални експозиции у нас и в чужбина от 1985 г. Членувал е в различни творчески обединения, включително „Гама“, „Августа“, „ХЕРОС“ и „ВИК“. Негови произведения се съхраняват във фонда „13 века България“, в държавни и обществени институции, галерии, фондации и частни колекции в страната и чужбина.

Дилян Бакалски работи в жанровете живописна рисунка, пластика, приложна керамика, екранни и дигитални изкуства. Автор е на три самостоятелни изложби и е организатор и куратор на фестивали за съвременно изкуство, пленери и колективни проекти. От 2006 г. участва редовно в изложби в Стара Загора, както и в национални и международни арт форуми.

БТА припомня, че до 13 август в старозагорската зала "Лубор Байер" бяха представени фотографиите на д-р Георги Новаков в изложбата „Изкуството на обектива и светлината“.