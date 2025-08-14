Фестивалът „48 часа Варуша – Юг“ във Велико Търново обединява всички изкуства, каза за БТА хоровият диригент Ваня Монева

Фестивалът „48 часа Варуша – Юг“ във Велико Търново е обединение с обхватността на всички изкуства и всички възрасти, каза за БТА хоровият диригент Ваня Монева. Тя и нейният хор са част от разноликата програма на фестивала, който ще започне на 15 юли и до неделя - 17 юли, ще представи 160 събития в различни точки на стария град.

Според Ваня Монева такъв фестивал няма на друго място по света и е похвално, че той надгражда своята концепция и територия и трупа привърженици, а доказателство е четвъртото му издание, в което са налични над 60 локации.

Ваня Монева разказа, че родният й дом се намира под първата порта на Царевец. „Търново е вдъхновение и когато си израснал в този стар търновски квартал и си играл по хълмовете наоколо, знаеш, че това е твоята земя“, каза Ваня Монева. Диригентката сподели с вълнение, че през последните 30 години не е имала концерт с нейния хор в родния си град, затова поканата да бъде част от фестивалната програма я прави изключително щастлива.

Концертът ще се състои на 16 август на откритата сцена пред крепостта „Царевец“. Програмата включва 16 народни песни, обработени от най-големите български композитори, които са изградили развитието на българската народна песен – от автентичния й вид, до висшето хорово изкуство. „Като диригент казвам, че българският фолклор е необятен, затова и концертът ще включи български песни от всички региони на България в богата полифония и хармония, това, което се цени по целия свят и предизвиква преклонение“, каза Монева. Това е най-доброто послание на българите към света, а изпълнителите са най-добрите дипломати, посочи тя.

Япония е страна, която много уважава България заради това, че тук пазим традициите си. Многократно сме гостували в Япония, може би затова японското правителство и Японският олимпийски комитет ни поставиха задача през 2016 година да запишем японския химн и да го изпълним в Рио де Жанейро на закриването на Олимпиадата.

Това е доказателство, че ние може да сме малка България, но имаме гласове, които ни обединяват. Гласовете от хора на Ваня Монева са част от поредицата „Междузвездни войни“ в епизода „Соло“, както и в епичната продукция „Номад“. Българските хорови гласове дават звученето на много хитови филми и сериали, сред които е и „Аватар“, подчерта Монева. Когато тези гласове са признати по света, за българските артисти е най-важно да бъдат признати от България, защото това е най- съкровено и вълнуващо, посочи тя. По думите й точно пред Царевец тези гласове ще огласят града непосредствено след финала на светлинния спектакъл “Царевград Търнов – звук и светлина“. На сцената като подгряваща формация ще излязат изпълнителките от хор "Плетеница", създаден във Велико Търново преди шест години.

Фестивалът „ 48 часа Варуша -Юг“ събира гости от целия свят. Откриването ще е на плажа на река Янтра- пространство, което доброволците към фестивала всяка година разчистват и дават началото на пъстрата програма. През тази година темата е „ Нагоре- надолу: далеч по- близко“.