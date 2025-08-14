Международна научна конференция “Наука, образование и иновации в областта на изкуството“ ще се проведе в Пловдив

Пета международна научна конференция “Наука, образование и иновации в областта на изкуството“ ще се проведе на 30 и 31 октомври в Академията за музикално и танцово изкуство „Проф. Асен Диамандиев" (АМТИИ) в Пловдив, съобщават от висшето учебно заведение.

По думите им събитието ще бъде организирано в три панела:– „Образование и мениджмънт“, „Музикално и танцово изкуство“ и „Изобразително изкуство и дизайн“.

Конференцията има за цел да създаде академична среда за учени от различни области на знанието, които да представят и интерпретират еволюционните и революционните процеси, свързани с науката и културата, както и да споделят научни трудове от различни дисциплини, посочват организаторите

/АДМ