Международна научна конференция “Наука, образование и иновации в областта на изкуството“ ще се проведе в Пловдив

Пета международна научна конференция "Наука, образование и иновации в областта на изкуството" ще се проведе на 30 и 31 отктомври в Академията за музикално и танцово изкуство (АМТИИ) „Проф. Асен Диамандиев" в Пловдив.
14.08.2025
Пета международна научна конференция “Наука, образование и иновации в областта на изкуството“ ще се проведе на 30 и 31 октомври в Академията за музикално и танцово изкуство „Проф. Асен Диамандиев"  (АМТИИ) в  Пловдив, съобщават от висшето учебно заведение.

По думите им събитието ще бъде организирано в три панела:– „Образование и мениджмънт“, „Музикално и танцово изкуство“ и „Изобразително изкуство и дизайн“.

Конференцията има за цел да създаде академична среда за учени от различни области на знанието, които да представят и интерпретират еволюционните и революционните процеси, свързани с науката и културата, както и да споделят научни трудове от различни дисциплини, посочват организаторите 

