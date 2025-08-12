Избрани творби от тазгодишния Международен фотосалон в Пловдив ще бъдат показани в казанлъшкия Музей на фотографията

Пътуващата фотоизложба „Избрано“ от 12-ия Международен фото салон Пловдив 2025 ще бъде представена в Музея на фотографията в Казанлък на 19 август. Това съобщиха от културния институт.

Това е първото гостуване на експозицията извън Пловдив, а фотографиите ще останат в музея до 13 септември. В селекцията ще бъдат представени творби на автори от 29 държави, като част от тях са на български фотографи, а всички участници в 12-ия Международен фотографски салон, които присъстват на откриването, ще получат албум.

Гост на събитието ще бъде Цончо Балканджиев, който ще представи своята авторска книга, издадена наскоро, посочват още от фотографския музей в Казанлък. Книгата е монография на дългогодишното му творчество в четири раздела, озаглавени „Планината“, „Водни състояния“, „Графични импресии“ и „Вяра, земя и хора“.

Фотосалонът в Пловдив се провежда под патронажите на Международна федерация за фотографско изкуство (FIAP), Фотографското общество на Гърция (HPS), НСФА и благодарение на традиционната подкрепа на Община Пловдив, посочват организаторите. Петчленно жури от трима чужденци и двама българи са разгледали и оценили всички фотографии в периода от 26 май до 6 юни т.г., като председател на журито е бил почетният вицепрезидент на FIAP Фреди Ван Гилберген от Белгия. Членовете на журито са разгледали общо 4952 фотографии, представени от 355 участници от 43 държави. Във финалната селекция са включени 1265 фотографии на 282 участници от 42 държави, присъдени са 187 индивидуални награди. Българските автори във финалната селекция са 72-ма с 209 фотографии, като техните творби ще достигнат до държави в целия свят чрез печатния албум. Общо 33 родни фото творци са спечелили 47 награди, допълват от културния институт.

Както БТА съобщи, най-добър автор в салона в Пловдив (FIAP специална светлосиня значка) тази година е Йозеф Хиншерлиетнер от Австрия. Плакетът „Награда за най-добро участие в салона“ от Фотографското общество на Гърция (HPS) е за участието на Диана Чан от Хонконг. „Най-добре представил се чуждестранен автор“ печели Абишек Бисак от Индия, а наградата „Най-добре представилият се български автор“ отиде при Нончо Иванов. Плакетът „Най-добре представил се пловдивски автор“ получи Любомир Аргиров, който е обявен и за „Kай-добър травъл фотограф и разказвач“ от Travel Tales Award, Италия. Плакет „Най-добре представил се фото клуб“ е отново за клуба от Индия - India International Group. Почетната диплома на Община Пловдив взе фотография на Иван Иванов.

Церемонията по награждаване на победителите ще се състои по време на откриването на изложба на площад "Римски стадион" на 16 август. Експозицията ще включва 178 фотографии на 112 автора и може да бъде разгледана до 31 август, се казва още в съобщението.