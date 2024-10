Баритонът Пламен Димитров празнува 20 години на сцената със спектакъл на Варненската опера

Баритонът Пламен Димитров празнува днес 20 години на сцената със спектакъл на операта „Севилският бръснар“, където той ще изпълни главната роля на Фигаро. Това съобщават от Варненската опера, където певецът е солист от 2010 г.

Талантът на Димитров е забелязан, когато е на 15 години от варненската педагожка Мария Коровешова. Тя му преподава впоследствие и в местното Музикално училище. След това той завършва Националната музикална академия в класа на Благовеста Карнобатлова. Взема индивидуални уроци при варненския баритон Георги Койчев.

Първата му роля е Шонар в „Бохеми“, след което изпълнява и Мазето от „Дон Жуан“, Шарплес от „Мадам Бътерфлай“ и Жермон от „Травиата“. Певецът счита, че един от най-важните хора в музикалното му развитие е корепетиторът Жанета Бенун, с която е научил няколко десетки роли. От нея в края на 2009 г. узнава, че във Варненската опера имат нужда от спинтов баритон и се явява на прослушване, където се запознава с маестро Борислав Иванов.

Една от любимите му роли е Риголето, но важни за него са и изявите му като Скарпия и Яго, а през последния сезон на Варненска опера и Микеле от „Мантията“ от Триптиха на Пучини, с който театърът отбеляза стогодишнината от кончината на композитора. Той харесва тези образи, защото докато добрите герои са по-праволинейни, при лошите има промяна, нюанси, пластове. По думите му в работата си оперният певец първо приема една роля чрез гласа си, после я развива, но най-важно е да създаде с глас характера на героя и това е въпрос на природа, техника и интелект. Важна за успеха намира също симбиозата с диригенти и режисьори, която той лично постига с лекота.

Сред ролите му е и Алберих от „Пръстенът на нибелунга“ на сцената на Софийската опера, където е участвал в десетки заглавия. През месец декември му предстои участие с „Рейнско злато“ на Оперния фестивал в Стара Загора.

Пламен Димитров изгражда няколко десетки централни баритонови роли, които му донасят признание на сцени в Италия, Франция, Германия, Казахстан, Испания, Турция, Гватемала, Корея, Нидерландия, Япония, Китай, САЩ. Гастролира във всички оперни театри в България, основно в Софийска опера и балет, с която участва в турне в Япония през 2012 г. с ролята на Алфио от ,,Селска чест“ на Маскани. Изявява се и в чужбина в Grand opera в Канзас; Cerritos Center for the Performing Arts в Лос Анджелис; NJPAC в Ню Йорк; Magestic Theater в Бостън; Naples Opera и Cravis Center във Флорида; State Opera in New London в Кънектикът; FOX Theater Atlanta в Джорджия. Отличен е с награди и грамоти на оперния фестивал в Корея през 2014 г. и на оперетно-мюзикълния фестивал в Казахстан през 2017 г.