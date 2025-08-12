Подробно търсене

Вулканът Ключевская Сопка на полуостров Камчатка в Русия изхвърли пепел на височина до 10 километра

Светослав Танчев
Вулканът Ключевская Сопка на полуостров Камчатка в Русия изхвърли пепел на височина до 10 километра
Вулканът Ключевская Сопка на полуостров Камчатка в Русия изхвърли пепел на височина до 10 километра
Лава и изпарения се виждат по време на изригването на вулкана Безимянний (вляво), разположен до вулканите Камен (в центъра) и Ключевская Сопка (вдясно) на руския полуостров Камчатка, 8 април 2023 г. Снимка: Yury Demyanchuk, The Russian Academy of Sciences' Vulcanology Institute via AP
Москва,  
12.08.2025 02:55
 (БТА)

Изхвърляне на пепел на височина до 10 километра от вулкана Ключевская Сопка на полуостров Камчатка в Русия бе регистрирано тази сутрин, съобщи главното управление на руското министерство на гражданската отбрана, извънредните ситуации и ликвидирането на последствията от стихийните бедствия за региона, цитирано от ТАСС.

"Сутринта на 12 август от вулкана Ключевская Сопка бе регистрирано изхвърляне на пепел на височина до 10 000 метра при височина на самия вулкан 4750 метра. Пепелният шлейф се разпространи в източно-североизточна посока към Берингово море. По пътя на разпространение на шлейфа няма населени места", информира руското ведомство.

Вулканът Ключевская Сопка е най-високият действащ вулкан в Евразия. Вулканът представлява правилен конус с кратер на върха с диаметър от около 700 метра. По склоновете му са разположени близо 80 странични кратера и шлакови конуси. Гигантът се активизира след мощното земетресение с магнитуд 8,8 на руския полуостров Камчатка на 30 юли.

/СХТ/

Свързани новини

05.08.2025 01:39

"Ню Йорк Таймс": Земетресението през юли изглежда е повредило руска база за ядрени подводници

База за ядрени подводници в отдалечения руски регион Далечен изток е била повредена миналата седмица след едно от най-мощните земетресения в района от десетилетия насам, съобщи "Ню Йорк Таймс", позовавайки се на сателитни снимки, предаде Ройтерс.
03.08.2025 21:07

Вулкан в Далечния изток на Русия изригна за първи път от векове насам

Вулкан на руския полуостров Камчатка в Далечния изток изригна през нощта срещу неделя за първи път от стотици години насам, дни след мощно земетресение с магнитуд 8,8 по Рихтер, съобщиха учените, предаде Асошиейтед прес.
03.08.2025 09:35

Земетресение с магнитуд 6,7 разлюля Курилските острови, няма опасност от вълни цунами

Земетресение с магнитуд 6,7 разлюля днес руските Курилски острови, съобщи германският център за геологически науки, цитиран от Ройтерс.Първоначално германският център съобщи за магнитуд 6,35 и за дълбочина на земетресението от 10 км.
31.07.2025 12:11

На много места тревогата за цунами след мощното земетресение на полуостров Камчатка беше отменена

Милиони жителите на крайбрежните райони покрай Тихия океан бяха евакуирани заради цунами, предизвикано от мощното земетресение на полуостров Камчатка. Големи вълни бяха регистрирани в зоната от Япония до Еквадор, отбелязва Франс прес. Но цунамито не
30.07.2025 18:11

Вулканът Ключевска Сопка в Камчатка изригна след мощното земетресение, съобщи руска геофизична служба

Вулканът Ключевска Сопка на полуостров Камчатка изригна след най-силното земетресение в региона от 1952 година насам, съобщи в комуникационното приложение "Телеграм" Геофизичната служба на Руската академия на науките (РАН), цитирана от ТАСС.
30.07.2025 15:41

Вулканът Ключевска Сопка в Камчатка изригна след мощното земетресение, съобщи руска геофизическа служба

Вулканът Ключевска Сопка в Камчатка изригна вследствие на най-силното земетресение в региона от 1952 година, съобщи в комуникационното приложение "Телеграм" Геофизическата служба на Руската академия на науките, цитирана от ТАСС.Вулканът изригва точно сега, се казва в съобщението, към което е прикрепена снимка на изригването.
30.07.2025 15:16

Руските власти отмениха предупреждението за опасност от вълни цунами в Камчатка

Руските власти отмениха предупреждението за вълни цунами на полуостров Камчатка, предаде ТАСС, като се позова на министъра на извънредните ситуации на Камчатския край Сергей Лебедев. Отмяната на предупреждението "не означава, че трябва веднага да се
30.07.2025 13:56

Високи вълни достигнаха бреговете на Хавай след силното земетресение с магнитуд 8,8 край руския полуостров Камчатка

Мощно земетресение с магнитуд 8,8 край полуостров Камчатка в Далечния изток на Русия предизвика цунами с височина 5 метра в близост до него и доведе до заповеди за евакуация в американския щат Хавай, предаде Ройтерс.
30.07.2025 13:26

Предупрежденията за цунами по тихоокеанското крайбрежие на Япония възвърнаха спомените за опустошителното земетресение край Фукушима от 2011 г.

Жителите на тихоокеанското крайбрежие на Япония се втурнаха към по-високи места, след като предупрежденията за цунами след мощното земетресение в близост до полуостров Камчатка в Далечния изток на Русия възвърнаха болезнените спомени и уроците от опустошителното земетресение и ядрената катастрофа от 2011 г., предаде Ройтерс. 
30.07.2025 13:04

Мощно земетресение на полуостров Камчатка породи тревога за цунами в редица страни в Азиатско-тихоокеанския регион

Мощно земетресение с магнитуд 8,8 разтърси руския полуостров Камчатка и накара местните власти и властите на редица страни от Азиатско-тихоокеанския регион да обявят тревога за цунами, обобщават световните агенции. Трусът беше най-силният в региона
30.07.2025 12:46

Колумбия и Френска Полинезия издадоха предупреждение за предварителна евакуация след силното земетресение край руския полуостров Камчатка

Колумбийските власти разпоредиха жителите по тихоокеанското крайбрежие да се евакуират от плажовете и крайбрежните зони заради предупреждение за цунами силното земетресение край руския полуостров Камчатка, предаде АФП.  Причината е мощното
30.07.2025 11:41

Властите на Курилските острови съобщиха за наводнения на остров Парамушир след силното земетресение край руския полуостров Камчатка

Местните власти съобщиха за наводнения в северната част на руските Курилски острови в Сахалинска област в резултат на силното земетресение с магнитуд 8,8, което разтърси района в близост до полуостров Камчатка в Далечния изток на Русия, предаде
30.07.2025 10:59

Пристанищата в Хавай бяха затворени заради опасност от цунами след силното земетресение с магнитуд 8,8 край руския полуостров Камчатка

Пристанищата в американския щат Хавай бяха затворени след мощното земетресение с магнитуд 8,8, което по-рано днес разтърси Тихия океан край полуостров Камчатка в Далечния изток на Русия, предаде ДПА.
30.07.2025 10:22

Днешното земетресение е най-силното в Камчатка за целия инструментален период на наблюдение

Властите в руския Камчатски край определиха тазсутрешното земетресение с магнитуд 8,8 в региона като най-силното в Камчатския сеизмичен район за целия инструментален период на наблюдение. Това съобщи в Телеграм канала си губернаторът Владимир Солодов, цитиран от ТАСС.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 04:56 на 12.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация