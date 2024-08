Тейлър Суифт води по номинации за видео музикалните награди на MTV

Тейлър Суифт води по брой номинации за видео музикалните награди на MTV, предаде Асошиейтед прес.

Изпълнителката тази година ще се бори за десет отличия - осем за клипа й Fortnight, както и в категориите за изпълнител на годината и най-добро поп видео.

След нея се нарежда Пост Малоун, с който заедно направиха Fortnight. Той е номиниран заедно със Суифт за осем отличия, като има и девета - за кънтри хита си I Had Some Help, който е съвместен с Морган Уолън.

Сред номинираните за изпълнител на годината, обявени във вторник, 6 август, са Ариана Гранде, Бед Бъни, Еминем, Сабрина Карпентър и Сиза.

Миналата година Тейлър Суифт взе девет видео музикални награди на MTV, с което общият им брой в колекцията й достигна впечатляващите 23, отбелязва Асошиейтед прес. Това я поставя непосредствено след Бионсе, която има 28 (две статуетки с групата "Дестинис чайлд"), и малко преди Мадона, която има 20 награди, и Лейди Гага - 19.

С по шест номинации са Ариана Гранде, Еминем и Сабрина Карпентър, следвани от Меган дъ Стелиън и Сиза - с по пет.

Тази година за първи път са номинирани 29 души, сред които са Морган Уолън, Сабрина Карпентър и Теди Суимс, както и Бенсън Бун и Тайла - последните имат по три номинации.

Церемонията за връчването на отличията ще бъде на 10 септември в Ю Би Ес арина в Лонг Aйланд и ще се излъчва на живо.

Гласуването на феновете в 15-те полово неутрални категории ще приключи на 30 август, отбелязва Асошиейтед прес.

В категорията за изпълнител на годината ще може да се гласува и по време на шоуто.