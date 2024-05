Десетото издание на фестивала на средновековните традиции, бит и култура „Калето-Мездра“ събира вòини от близо и далеч

Звън на оръжие и победни викове ще огласят през следващите два дни хълма „Калето“ край Мездра по време на десетото издание на фестивала на средновековните традиции, бит и култура „Калето – Мездра“. Организатори са Община Мездра, Археологическият комплекс и Сдружение за възстановяване и съхранение на българските традиции „Авитохол”. Идеята е да се разкаже историята на крепостта от Античността до Късното средновековие. Животът на хората по тези земи ще бъде представен чрез възстановки на сдружения като „Виа Претория“-София, „Ситалк“-Пловдив, „Багачин“-с. Дреновец, Община Ружинци, „Авитохол”-Варна, Национално дружество „Традиция”-Велико Търново, група за историческа възстановка „Nokors“ от Букурещ и др.

Фестивалът ще бъде открит с представяне на късноантичното наследство по нашите земи - облекло, въоръжение и снаряжение, бойни умения. Сред включените в програмата дейности през първия ден са и представяне на средновековна кухня и медицина, както и обучение на младежи и деца в средновековни воински умения. Денят ще завърши с музиката на Акустична формация „Фрея”. Фестивалът ще бъде закрит в неделния ден по обяд.

Събитието е от програмата на 50-ите Празници на културата „Мездра - май“ и е част от дейностите за устойчивост по Проект „Добре дошли в Средновековието“ (Welcome to the Middle Ages), реализиран от Община Мездра и Община Добрословени, Румъния по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния - България 2014-2020 г. БТА припомня, че чрез него бяха реставрирани и консервирани крепостните стени, обграждали селището, съществувало от римско време до края на Второто българско царство. Има и изграден музей, съхраняващ откритите находки по време на проучванията извършвани на „Калето“ от археолога и настоящ директор на Регионалния исторически музей-Враца Георги Ганецовски.