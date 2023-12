От стачките в Холивуд до ефектът "Тейлър Суифт" - шоубизнесът през 2023 година

От стачките, които парализираха Холивуд, до издаването на последната песен на "Бийтълс" - светът на развлеченията беше източник на много заглавия през изминалата година, поглед към които предлага Ройтерс:

Холивудските студиа се сблъскаха с първото двойно спиране на работа от 63 години, когато сценаристи и актьори стачкуваха с искане за по-високи възнаграждения в ерата на стрийминг телевизията и предпазни мерки във връзка с използването на изкуствен интелект. Това доведе до спирането на много продукции в САЩ и чужбина. Профсъюзите и на двете групи в крайна сметка постигнаха споразумения с големите студиа.

Миналия месец излезе последната "нова" песен на "Бийтълс" с гласа на покойния член Джон Ленън, създадена с помощта на изкуствен интелект. Парчето със заглавието Now And Then беше пуснато на 2 ноември заедно с Love Me Do - първият сингъл на легендарната ливърпулска четворка, излязъл в Англия през 1962 г.

Британските рок ветерани "Ролинг стоунс" издадоха Hackney Diamonds - първия си албум с оригинален материал от 2005 г. и първия запис след смъртта на барабаниста Чарли Уотс през 2021 г.

Кралицата на попа Мадона беше принудена да отложи началото на турнето си, обхващащо цялата й кариера, след като беше хоспитализирана в интензивното отделение заради сериозна бактериална инфекция.

Бритни Спиърс публикува мемоарите си, в които пише, че е направила аборт, след като е забременяла от поп певеца Джъстин Тимбърлейк, с когото имаше връзка.

Актьорите Кевин Спейси, Гуинет Палтроу и Робърт де Ниро, както и певецът Ед Шийран бяха сред знаменитостите, които застанаха на свидетелските скамейки в съдебни процеси.

Прокурорите на щата Ню Мексико казаха, че възнамеряват да обвинят актьора Алек Болдуин в непредумишлено убийство във връзка с фаталната стрелба по операторката на филма "Ръжда" Халина Хъчинс през 2021 г.

Музикалните суперзвезди Тейлър Суифт и Бионсе стартираха изключително успешните си концертни турнета, като и двете изпълнителки пуснаха филми за тях по кината.

Концертният филм за турнето Eras на Суифт събра над 126 милиона долара в световен мащаб през премиерния си уикенд, което е стимул за киносалоните, след като стачките в Холивуд накара студиата да отложат премиерите на заглавия като "Дюн: Част втора".

Тейлър Суифт влезе в заглавията и с личния си живот, след като започна да се среща с играча по американски футбол Травис Келси от "Канзас Сити Чийфс". Това доведе до рязко покачване на продажбите на неговата фланелка и на телевизионните рейтинги, тъй като феновете спекулираха дали тя ще се появи на негови мачове.

Носителите на "Оскар" Робърт де Ниро и Ал Пачино отново станаха бащи, съответно на 79 и 83 години.

Сред починалите през годината звезди на развлекателната индустрия са Тина Търнър, Лиса Мари Пресли, Хари Белафонте, Матю Пери, Том Сайзмор, Джулиан Сандс, Джеф Бек, Джейн Бъркин, Тони Бенет, Шиниъд О'Конър, Майкъл Гамбън.