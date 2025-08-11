Казанлъшкият фотограф Александър Иванов показа в снимки дейността на лятната музикална „Академия Роза"

В изложбата „Урокът“ в Казанлък местният фотограф Александър Иванов представи в снимки дейността на ежегодната лятна музикална „Академия Роза“ в Шипка. Фотографиите, заснети по време на предходното издание на академията, показват както процеса на обучение и репетиции, така и финалните концерти, в които участниците демонстрират наученото от своите ментори.

На официалното откриване в Музея на фотографията присъстваха учредителят на фондация „Академия Роза“ и на самата академия Пламен Николов, диригентът и творчески ръководител на тазгодишното издание Любомир Денев-син, ментори и участници, представители на културни институти, фотографи и граждани. Събитието започна с музикални изпълнения на някои от участниците и ръководители в тазгодишната „Академия Роза“.

Александър Иванов благодари на фондация „Академия Роза“ и на участниците в музикалния форум, подчертавайки, че всичко, което може да се каже за изложбата, вече е „разказано“ чрез показаните фотографии.

„За нас беше важно да получим този страничен поглед върху работата си. Ако всяка фотография е една „нота“, то само с 45 „ноти“ Александър Иванов е казал изключително много“, отбеляза Пламен Николов, определяйки експозицията като „палитра от емоции“. Той припомни, че тазгодишното, пето поред издание на музикалната академия е в разгара си, а основната му цел е участниците да се научат да свирят в оркестър, да бъдат дирижирани от утвърдени диригенти и наставлявани от опитни ментори.

Втора важна мисия на фондацията е да приближи класическата музика до хората в малките населени места. Николов изрази убеждението, че Казанлък е вторият най-значим културен център след столицата и допълни: „Вярваме, че чрез срещата на живо с класическата музика можем да направим хората по-добри, поне за тази една седмица.“

Летните музикални академии в Шипка, организирани от „Академия Роза“, са форум за обучение на млади оркестрови изпълнители, в който участват ученици от музикални училища в страната и чужбина. Тазгодишната Академия се провежда от 10 до 17 август и ще завърши с три концерта под диригентството на Любомир Денев-син. Програмата включва произведения на Георг Филип Телеман, Волфганг Амадеус Моцарт и Йозеф Хайдн, които ще прозвучат на 15, 16 и 17 август в Шипка, Казанлък и Варна.

Изложбата „Урокът“ може да бъде разгледана в Музея на фотографията в Казанлък до 16 август.