Експлозия разтърси металургичен завод в американския щат Пенсилвания; има ранени

Иво Тасев
Металургичният завод в Клеъртън, Пенсилвания, 2 май 2019 г. Снимка: АП/Gene J. Puskar
Вашингтон,  
11.08.2025 20:13
Голям брой хора бяха ранени при експлозия в завод за производство на стомана в района на американския град Питсбърг, щата Пенсилвания, предаде Ройтерс, като се позова на телевизия Си Би Ес.

Видео, разпространено от телевизията и от местни медии, показва как екипи на противопожарната служба се борят с огъня на място, а над комплекса се издига гъст дим.

Губернаторът на Пенсилвания Джош Шапиро написа в социалната платформа "Екс", че негови служители държат постоянна връзка с властите в град Клеъртън, където се намира заводът.

"Пожарът все още гори, така че живеещите наблизо трябва да следват указанията на местните власти", се казва в публикацията на губернатора, който призовава всички да се присъединят към молитвите му за жителите на Клеъртън.

