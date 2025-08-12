Втори човек е загинал при експлозията в металургичен завод в американския щат Пенсилвания, най-малко 10 души са ранени, заявиха местните власти

Подробно търсене
Светослав Танчев
Част от металургичния завод в град Клеъртън в щата Пенсилвания вчера. Снимка: AP/Gene J. Puskar
Питсбърг,  
12.08.2025 05:15
 (БТА)

Втори човек е загинал при експлозията в металургичен завод в град Клеъртън в американския щат Пенсилвания, предаде Асошиейтед прес, като се позова на изявление на местните власти.

Най-малко 10 души са ранени и са били откарани в болница. Според властите взривът е нанесъл тежки щети на огромното съоръжение.

Един работник бе изваден от развалините часове след взрива, след който черни облаци дим се издигнаха в небето над долината на река Мононгахела, известна на местните жители като р. Мон - регион в щата Пенсилвания, който от повече от един век е синоним на производството на стомана.

Службите за спешна помощ на окръг Алегени съобщиха, че пожарът в завода е започнал около 10:51 ч. сутринта.

По-късно местните власти съобщиха, че е загинал и втори човек.

Експлозията, последвана от няколко по-малки взрива, бе усетена в близките населени места, като накара властите да предупредят местните жители да се отдалечат от мястото на инцидента, за да могат спасителните екипи да реагират.

Свързани новини

11.08.2025 22:07

Eксплозията в металургичен завод в американския щат Пенсилвания взе една жертва, десетки хора бяха ранени

Експлозията в завод за производство на стомана близо до американския град Питсбърг взе една жертва, а ранените са десетки, като мнозина от тях бяха затрупани под развалините, съобщи Асошиейтед прес.
11.08.2025 20:13

Експлозия разтърси металургичен завод в американския щат Пенсилвания; има ранени

Голям брой хора бяха ранени при експлозия в завод за производство на стомана в района на американския град Питсбърг, щата Пенсилвания, предаде Ройтерс, като се позова на телевизия Си Би Ес.

Към 06:25 на 12.08.2025 Новините от днес

