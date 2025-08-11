Волейболният шампион Левски София започна подготовка

Волейболният шампион на България при мъжете и носител на купата на страната Левски София започна лятна подготовка.

Очаква се към тима скоро да се присъедини новото попълнение Юлиан Вайзиг, а националните състезатели ще се включат в тренировките след края на Световното първенство.

За първи път преди новия сезон в залата се събра и женският отбор на "сините", както и всички състави при подрастващите.