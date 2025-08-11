Подробно търсене

Британски фермери пускат джаз на кравите си, за да подобрят благосъстоянието им

Теодора Йорданова
Снимката е илюстративна: Christinne Muschi/ The Canadian Press via AP
Лондон,  
11.08.2025 19:30
 (БТА)

Джаз парчета огласят зелените пасища на Великобритания, съобщава Би Би Си и пояснява: все повече млекопроизводители пускат музика на добитъка си в опит да подобрят благосъстоянието му и, евентуално, качеството на млякото.

Модата да се пуска джаз набира популярност в TikTok, където видеа от цял свят привличат милиони гледания. Чарлз Гоудби, фермер от Нънитън, Уорикшър, споделя пред Би Би Си, че музиката носи ползи не само за кравите, но и за хората.

Той започнал да пуска радио на животните си преди десетилетие. „Инсталирахме роботизирана система за доене, която издаваше много нови и дразнещи звуци. Искахме да ги потушим и да осигурим на кравите постоянен, успокояващ фон“, разказва Гоудби.

„По онова време някой ми каза, че кравите харесват класическа музика – това беше модата тогава. Пускахме класика по радиото, за да могат да си починат. С годините сме пробвали различни жанрове и радиостанции.“

Според него музиката в доилната зала не е само за удоволствие на работниците: „Малко прилича на теорията на Павлов – звукът предизвиква хормонални реакции и кравите започват да дават мляко по-скоро и в по-голямо количество. Успокоява и животните, и хората – ползата е за всички.“

Относно актуалната джаз-вълна във фермите, Гоудбай смята, че кравите реагират на всякакъв вид музика. „Ако застанете на края на поляната и пуснете каквато и да е мелодия, те ще се приближат – просто са любопитни. Но съм почти сигурен, че Ози Озбърн няма да им хареса“, добавя фермерът през смях.

/ХК/

