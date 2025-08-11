До три години затвор може да получи арестуваният турски журналист Фатих Алтайлъ по ново обвинение

Турски прокурор е повдигнал ново обвинение за „разпространяване на фалшива информация“ срещу известния турски журналист Фатих Алтайлъ, който бе арестуван на 21 юни заради изказвания по адрес на турския президент Реждеп Тайип Ердоган, съобщи сайтът „Търкиш минит“.

Новият обвинителен акт срещу Алтайлъ е свързан с видео, публикувано в Ютюб канала му на 5 август – повече от месец след неговото задържане. Във въпросното видео няколко коментатори обсъждат писмо на Алтайлъ, в което се твърди, че лидерът на Партията на националистическото действие (ПНД) Девлет Бахчели е изпратил поема на арестувания от години кюрдски лидер Абдуллах Йоджалан.

Заради публикуването на видеото Турската прокуратура е повдигнала обвинение на Алтайлъ за „разпространяване на фалшива информация“, по което той може да получи до три години затвор, като същевременно е отправила искане за премахване на видеото от платформата.

Миналата седмица съд в Турция реши да блокира достъпа до канала на Алтайлъ в Ютюб и насрочи заседание по делото за „отправяне на заплаха срещу президента“ за 3 октомври, като дотогава Алтайлъ ще остане в ареста.