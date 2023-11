Миси Елиът, Кейт Буш, Джордж Майкъл бяха въведени в Залата славата на рокендрола в Ню Йорк

Американският музикален елит се събра в Ню Йорк в петък вечерта, за да отпразнува новите членове на Залата на славата на рокендрола - пантеон на рока и много други популярни музикални стилове - като сред тях са Миси Елиът, Кейт Буш, Джордж Майкъл, който почина през 2016 г., предадоха АФП и Асошиейтед прес.

Тази институция, чиято централа е в Кливланд, щата Охайо, се опитва да подобри имиджа си по отношение на половото и етническото разнообразие.

Освен американската рапърка Миси Елиът, калифорнийските изпълнители от бандата "Рейдж агейнст дъ машин", 90-годишната кънтри икона от Тексас Уили Нелсън, американската рокерка Шерил Кроу и аренби групата "Спинърс" са сред въведените изпълнители в Залата на славата на рокендрола през 2023 г.

На галаконцерта в тяхна чест, състоял се в Бруклин, певецът Джордж Майкъл беше представен от дуетния си партньор в групата "Уам!" Андрю Риджли, а на сцената прозвучаха песни на Мигел, Адам Ливайн и Кери Ъндъруд, включително кавър на One More Try.

Според Риджли Джордж Майкъл "би се радвал и би бил поласкан да влезе в тези свещени редици". Той каза, че "Джордж беше един от най-великите певци на нашето време, гласът му беше възвишен...".

Рокаджийката Шерил Кроу изпя най-големите си хитове, включително If It Makes You Happy с Оливия Родриго, към която се присъединиха Стиви Никс и Питър Фрамптън. "Цялата ми енергия беше посветена на това да изразявам преживяванията си чрез музика и думи, а сега получих това, което дадох", каза Кроу.

Престижната Зала на славата на рокендрола, която е провела допитване сред повече от 1000 критици, професионалисти от музикалната индустрия за своя избор, никога не се е ограничавала само до рока и от първото си издание през 1986 г. отваря своя пантеон и за други жанрове: соул, блус, аренби, фолк, кънтри, а след това и рап.

През 2022 г. в нея бяха въведени рапърът Еминем и кралицата на кънтри музиката Доли Партън.

Миси Елиът стана първата жена, която твори в сферата на хип-хопа, влязла в Залата на славата. Този културен и музикален жанр през лятото отбеляза 50-годишнината си в Ню Йорк, припомня АФП.

Номинираните трябва да са направили първия си комерсиален запис поне преди 25 години според правилата.

Рапърката Куин Латифа въведе Миси Елиът, което определи като "благословия" пред телевизия Ей Би Си. Според нея "каквото и да говорят хората, светът на хип-хопа е едновременно специален и уникален".

Рапърът Биг Бой трябваше въведе 65-годишната Кейт Буш, която в петък обяви в прессъобщение, че "няма да може да присъства" на церемонията, без да посочва причина. Британската певица и композиторка обаче каза, че за нея е "чест".

Подобно на много културни и развлекателни институции в САЩ, Залата на славата на рокендрола трябваше да положи усилия, за да подобри имиджа си и политиката за многообразие: да бъде по-малко мъжка и по-малко бяла, отбелязва АФП.

Уитни Хюстън, Арета Франклин и Мадона са сред въведените в Залата на славата, но от 1986 г. насам жените са едва 10 процента от 1000-те й членове.