Кристин енд дъ Куинс, вече представяща се като мъж, се завръща с нов албум с участието на Мадона, съобщи АФП.

Певецът, познат и с псевдонима Редкар, избра средата на ноември 2022 г. за излизането на диска си "Les adorables еtoiles", който мина сравнително незабелязано.

Англоезичният албум "Paranoia, angels, true love" излиза през тази седмица.

Френският албум "Les adorables еtoiles" беше предшестван от два концерта в Сирк д'Ивер в Париж. По повод излизането на "Paranoia, angels, true love" Кристин енд дъ Куинс се появи на калифорнийския фестивал Коачела през април и на френския фестивал Арт Рок през май, представяйки пет от новите песни. Алис Боане, която е част от екипа на фестивала Арт Рок, описа шоуто като "тотален спектакъл".

Кристин енд дъ Куинс ще изнесе концерти на европейски сцени, включително във Франция, във Великобритания и Северна Америка. Дългата версия на албума съдържа 20 песни, а кратката - 9. Очаквано песните с участието на Мадона - "Angels Crying in my Bed", "I Met an Dngel" и "Lick the Light out", ще привлекат най-много внимание.

През това лято Мадона започва световно турне, за да отпразнува 40 години на сцената.

Кристин енд дъ Куинс издаде първия си албум "Chaleur humaine" през 2014 г. През 2015 г. Мадона покани певицата на сцената по време на свой концерт в Берси, Париж.

Албумът, копродуциран от Майк Дийн, който е работил с Джей Зи, Уикенд и Бионсе, съдържа и балади - "I Feel Like an Angel", и парчета в стила на "Портисхед" - "Big Eye" и "Tears Can Be Soft".