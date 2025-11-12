Искам изкуственият интелект да помага на хората с физическа работа, а мисленето да остане за човека, каза Раян Камаринчев

Раян Камаринчев е сред отличените в инициативата "Отличниците на България". Той спечели сребърен медал в отборната надпревара на Европейската олимпиада по експериментални науки и сподели, че е почувствал истинска гордост от признанието.

"Почувствах се страхотно, че бях отличен като един от близо 100-те ученици от България, участвали в международни олимпиади и показали, че нашата страна не е за подценяване“, казва той. "За мен наистина е голяма чест успехите ми да бъдат признати и да съм част от "Отличниците на България“, добавя Раян.

Според него да бъдеш отличник не означава просто да имаш добри оценки. "Това е начин на мислене и подход за решаване на проблеми. Да бъдеш отличник е да не се отказваш заради трудностите по пътя и да гледаш само напред и нагоре към човека, който искаш да станеш“, посочва той.

Не вярва в универсална "формула" за успех. "Ученето, подобно на изкуството, се ражда в теб самия. Всеки учи по различен начин, но най-важното е да имаш ясна цел и план как да я постигнеш", отбеляза младежът.

Математиката е дисциплината, която най-силно е повлияла на развитието му. "Занимавам се с математика от 5–6-годишен и тя винаги ми е била на сърце, защото е в основата на всяка друга наука", споделя той.

За успешния ученик, според него, най-важно е да мисли стратегически и с визия за бъдещето. "За да успееш в нещо, трябва първо да си отговориш на въпросите "Защо?“ и "Как?“. Повечето ученици започват твърде късно да мислят с какво биха се занимавали в бъдеще, което им оставя малко време да изпробват нови неща“, коментира Камаринчев.

"Аз мисля от доста време с какво искам да се занимавам и вече съм сигурен в областите, в които искам да се специализирам. Накратко, за да си добър ученик, трябва да мислиш няколко хода напред и да имаш стремеж към нови знания", допълва той.

Неуспехите, според него, са неизменна част от пътя към успеха. "Човек научава най-много от неуспехите си и макар да е трудно, трябва да не губи надежда, защото всяка трудност отминава или бива превъзмогната. Това е в основата на ученето."

Младият отличник вече има ясна визия за бъдещето си. "След 10 години ще съм завършил бакалавър и магистър в областта на изкуствения интелект и се надявам дотогава да имам вече няколко научни труда, които драматично да подобрят процеса на създаването на AI модели", казва той.

Амбицията му е един ден да има собствен стартъп, посветен на роботика и изкуствен интелект. "Бих искал да направим роботите по-достъпни и по-ефективни за повече хора“, споделя младежът. "Днес AI се използва главно за креативни и умствени дейности, а аз искам да го насоча към това, за което първоначално е замислен – да помага на хората с физическа работа, а мисленето да остане за човека."

На по-малките ученици, които мечтаят да вървят по неговия път, той препоръчва да се фокусират върху това, което им е интересно. "Не мога да дам универсален съвет, защото всеки има различни интереси и цели. Но бих казал – мислете какво искате да постигнете в следващите пет години и вървете към това целенасочено", съветва той.

Когато има нужда да "изключи" от ученето, прекарва време с близките си. "Излизам с приятели, чета, играя с брат ми и гледам филми", усмихва се отличникът.

"Най-големият ми пример за подражание е баща ми – той винаги ми дава насоки как да постигам още по-големи успехи, защото нашите цели са едни и същи", казва младежът. Голямо влияние върху него оказват и учителите му по математика, физика и информатика в Природоматематическата гимназия, които насърчават развитието му в науката.