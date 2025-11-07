Колкото повече ученици участват в първите кръгове на олимпиадите, толкова по-голям е шансът да открием талантите, каза Мариана Милева в Сливен

Колкото повече ученици участват в първите кръгове на олимпиадите, толкова по-голям е шансът да открием новите таланти. Това каза в интервю за БТА директорът на Профилираната природо-математическа гимназия "Добри Чинтулов“ в Сливен Мариана Милева.

За нея участието в първите кръгове на олимпиадите е решаващо за изграждането на увереност и мотивация у учениците. "Съревнованието и натрупаният опит са мотивиращ фактор за всички“, каза тя. "Когато на едно дете нещата бъдат поставени така, че то да знае, че може да опита, без от него непременно да се търсят високи резултати, то се освобождава от очакванията, с които учители или родители го товарят, и тогава може да даде максимума, на който е способно.“

По думите ѝ не е необходимо всеки да бъде първи, важно е да се даде възможност на всяко дете да опита. "По-важно е да си опитал, а когато опиташ, може да ти се прииска да повториш. Така се ражда надпреварата със себе си“, посочи Милева.

В гимназията, която ръководи, мотивацията за участие не е проблем. "При нас мотивацията на учениците да участват в общинския и в другите кръгове на олимпиадите по предмети не е проблем. През годините броят участия в общинския кръг варира между 40 и 60 процента от всички ученици“, обясни тя. Основна роля в този процес има учителят. "Учителят трябва да насърчи учениците си. Понякога в общинските кръгове се явяват и ученици, които нямат чак толкова високи резултати по съответния учебен предмет. Ролята на учителя е да фокусира вниманието на детето и върху най-малкия напредък, който то е показало, да го поощри и да го насърчи да работи в тази посока.“

Милева подчерта, че колкото по-широка е базата от участници в първите кръгове, толкова по-голям е шансът да бъдат открити най-талантливите деца. Според нея учителите са ключът към изграждането на интерес към науката и създаването на среда на вдъхновение. "Ролята на учителите е основна. Те са тези, които събуждат познавателния интерес към науките, тези, които запалват децата да търсят предизвикателства, тези, които съпричастно и много често безкористно отделят от личното си време за извънкласна работа, тези, които с иновативни и експериментални методи "палят“ интереса в учениците.“

Тя е убедена, че когато едно дете види вдъхновението и всеотдайността на своя учител, то вече е привлечено необратимо към каузата. "А за това се иска много широко сърце,“ допълни Милева. "Учителската професия не е лъжица за всяка уста. Трябва да си много отдаден и щедър, за да накараш и себе си, и учениците си да се чувствате удовлетворени. И това е безценно.“

Директорката посочи, че подкрепа за участието на учениците идва и от родителите, бивши възпитаници и местната общност. "Да, когато трябва да се окаже помощ по повод участие на дете в олимпиада или състезание, всеки помага според възможностите си. Не съм имала случай да ни е отказана помощ,“ каза тя. По думите ѝ подкрепата идва от неправителствени организации и фондации, които отпускат стипендии за даровити деца, както и от бивши възпитаници, които предлагат обучения по актуални теми. "Помощ има и от общината или от общински структури при организацията и провеждането на състезания и олимпиади. Когато местната общност види, че учители и ръководство насърчават учениците, помощта е безусловна.“

Милева отбеляза, че макар в някои общини да се наблюдава намалено участие, ентусиазмът може да се върне чрез усилията на ръководствата и педагогическите колективи. "Не мога да правя обобщения, тъй като всяко училище има своя специфика и визия за мотивиращите фактори. Но е важно да не гледаме на работата си само като на трудова заетост, а да разпознаваме в професията си призвание,“ смята тя.

Според Милева първият кръг на олимпиадите е "първата стъпка“. "След нея идват и други, и колкото по-напред достига един ученик, толкова по-престижно става постижението му“, каза тя. "Всички най-светли умове на нацията минават през олимпиадите. Това е въпрос на ценностен хоризонт и за ученици, и за учители, и за ръководства.“

Тя сподели, че голяма част от възпитаниците на гимназията са намерили професионалната си реализация благодарение на участието си в олимпиади. "Част от тях днес управляват големи компании, други са сред най-успешните специалисти в своята сфера. В последните години възпитаници на гимназията продължават да печелят отличия и от международни олимпиади,“ каза директорката. "Най-ценното при тях е, че олимпийци от различни поколения и випуски взаимно се насърчават и си помагат.“

За Милева участието в олимпиадите е кауза, която изисква и активна работа с родителите. "Зад всяко успяло дете стои мотивиран родител. Това е аксиома на развитието,“ подчерта тя. "Сред мнозинството от родителите на учениците в гимназията съществува ясно разбиране, че като поле за изява олимпиадата е може би най-престижното състезание. Те подпомагат децата си, а няма нищо по-важно от това детето да чувства зад гърба си безрезервна родителска подкрепа.“

Милева посочи, че с родителите често се обсъждат детайли, свързани с развитието на учениците и участието им в олимпиади. Тя не крие, че организацията на първите кръгове е трудоемка. "Провеждането на общински кръг на олимпиадите е трудоемка дейност. Трябва да се направи график, да се подадат заявки за участие на ученици, което ще предопредели броя на квесторите в деня на олимпиадата. После се сформират оценителски комисии, които работят съгласно регламентите на съответната олимпиада“, обясни тя.

"От финансова гледна точка трябва да се помисли за заплащането на труда на съставителите, на квесторите и на оценителите. Това не са никак малки разходи“, добави Милева. "Ако един учител или директор търси необременяваща трудова заетост, разбираемо е, че не организира олимпиади. И може дълго да се аргументира, че това е излишна дейност, която само натоварва бюджета. Към подобно разбиране бих могла да имам кратък реторичен въпрос: Ако не насърчаваме познавателния интерес у децата, какво търсим в училище?“

На въпрос "Защо си струва учениците да участват в първи кръг на научна олимпиада?", Мариана Милева отправи послание към всички ученици в България: "Опитайте. Никога не знаете дали няма да ви хареса.“