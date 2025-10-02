С олимпиадите може да се мотивират повече ученици да учат математика и природни науки, каза министър Красимир Вълчев

Имаме списък от мерки, но олимпиадите са една възможност, една много важна и силна мярка да мотивираме повече ученици да учат математика и природни науки, особено, ако успеем да ги мотивираме, за да се включат в първия кръг на тези състезания. Олимпиадата не е само за медалисти, не е само за отличници, тя е възможност всяко едно дете да покаже силните си страни, да покаже и развитие способности в дадена област, да е поставено в състезателна, в конкурентна среда. Така може допълнително да се мотивира да учи математика и природни науки. Ако по математика имаме по-голям брой явяващи се на първите кръгове на олимпиадата, то остава предизвикателството с природните науки, каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, който участва в откриването на кампанията "Участвай! Олимпиадата е за всички!". То е състоя в Националния пресклуб на Българската телеграфна агенция (БТА).

Целта на кампанията, която се организира от Сдружението на олимпийските отбори и от Регионалните управления на образованието, е да повиши активността на ученици, учители и директори за участие в общинските кръгове на олимпиадите.

Основен медиен партньор на кампанията е БТА.

На събитието бяха представени инициативи, които да подобрят и нивото на осведоменост сред родителите, защото тяхната подкрепа е решаваща за първите стъпки на учениците.

В представянето в Националния пресклуб на БТА участваха също Вълкан Горанов - изпълнителен директор на Сдружението на олимпийските отбори по природни науки, Елена Маринова - заместник-председател на Сдружението на олимпийските отбори по природни науки, Кирил Вълчев - генерален директор на БТА.

Разчитаме в много голям степен на училищните директори и на учителите, че ще може да включат повече ученици в първия кръг на олимпиадите и съм убеден, че това ще създаде в много от тях трайни интереси за учене по математика и природни науки, каза министър Вълчев. Той отбеляза, че са важни и останалите олимпиади - по български език и литература. Има и допълнителни стипендии, но тук не говорим само за лауреатите, а да мотивираме повече ученици да се включат в първия кръг на олимпиадите. Много е важна и подкрепата от страна на родителите, отбеляза министърът.

От Министерството на образованието и науката (МОН) още преди месеци поставихме акцент върху насърчаването на математиката и придродните науки, и не защото останалите предмети не са важни, а защото имаме най-голям проблем с мотивацията за учене по математика и природни науки. Този проблем е и стратегически за социално-икономическото ни развитие. Няма как да просперираме, ако не повишим мотивацията за учене по математика и природни науки, няма как да просперираме без инженери, няма как да бъдем на картата на развитие на изкуствения интелект, ако нямаме повече деца, които задълбочено да учат математика и компютърни науки, коментира министър Красимир Вълчев.

Участвайки в една олимпиадата, едно дете може да не достигне до медал, но това участие може да промени живота му, защото може да развие интерес към природните науки и математиката. Убедени сме, че професиите, които са свързани със задълбочено изучаване на математика и природни науки, са професии на бъдещото, защото ще имаме дефицит на деца, които да развият тези способности. И професиите, свързани с изкуствения интелект ще изискват по-задълбочени знания. Инженерното образование и инженерните професии също са професии на бъдещето, ние имаме голям проблем да мотивираме повече ученици да учат инженерно образование. В последната година 43-ма зрелостници се явиха на матура по физика, 1400 зрелостници се явиха на матура по математика, а десет пъти повече - близо 15 000, бяха зрелостниците на матурата по чужди езици, каза министър Вълчев.

"Заради това за догодина сме заложили 50 процента от приема в професионалното направление "Икономика" да бъде обвързано с математика и използвам всеки един случай това да достигне до учениците в 12-и клас и ако искат много да учат икономика, много по-голям шанс имат да ги приемат и в по-добра специалност, ако учат тази година в 12-и клас математика. Ако искат да бъдат добри икономисти, трябва да учат задълбочено математика. Приемът във всички инженерно-технически професионални направления - 20 процента, ще бъде обвързан с матура или с единен изпит по математика, или физика. Техническите висши училища, най-вероятно, ще разработят такъв единен изпит и по математика, и по физика, за не се налага кандидат-студентите да ходят по всички университети. Този единен изпит ще е алтернатива на матурата", обясни образователният министър.

Министър Красимир Вълчев благодари на Сдружението на олимпийските отбори за всичко, което прави и добави, че са пример с това, че подкрепят много деца ученици. Той благодари и на БТА за партньорството за кампанията.