Тръмп е използвал "златна акция", за да блокира план за спиране на производството на "Ю Ес Стийл"

Правителството на САЩ е блокирало план на "Юнайтед Стейтс Стийл корпорейшън" (United States Steel Corp.) за спиране на производството в завод в Средния Запад, като се е позовало на новото си право на вето върху ключови управленски решения. Това съобщи вестник "Уолстрийт джърнъл", цитиран от Киодо.

Мярката е възможна благодарение на т.нар. "златна акция", която американското правителство получи в рамките на сделката за придобиването на емблематичния, но изпитващ затруднения производител на стомана от японската компания "Нипон Стийл корпорейшън" (Nippon Steel Corp.) за 14,1 млрд. долара. Сделката бе финализирана през юни.

По информация на изданието преди две седмици "Ю Ес Стийл" е уведомила работниците в завода в Гранит Сити, щата Илинойс, че производството ще бъде прекратено през ноември. "Нипон Стийл" е заявила, че въпреки закриването ще продължи да плаща на близо 800 служители.

Министърът на търговията на САЩ Хауърд Лътник съобщи, че се е обадил на главния изпълнителен директор на "Ю Ес Стийл" Дейвид Бърит и го е уведомил, че администрацията няма да позволи преустановяване на дейността. Той е уточни, че президентът Доналд Тръмп ще се позове на правомощията си чрез "златната акция". В резултат компанията е отменила плана и е обявила, че "Гранит Сити уъркс" (Granite City Works) ще продължи да произвежда валцувана стомана.

От "Ю Ес Стийл" заявиха пред Киодо, че са "доволни, че е намерено решение за продължаване на дейността", като подчертаха, че целта им е била "да запазят гъвкавост". Служител на "Нипон Стийл" отказа коментар, но отбеляза: "Ние не сме във вражда с администрацията на САЩ".

Сделката за придобиване на "Ю Ес Стийл", обявена за пръв път в края на 2023 г., се превърна в ключова тема по време на президентските избори през 2024 г., тъй като Пенсилвания, където е централата на компанията, е сред стратегическите за изхода на вота щати.

Тръмп, който встъпи в длъжност през януари 2025 г., първоначално се противопоставяше на сделката, но впоследствие я одобри, като я определи за "историческо партньорство, което ще отключи безпрецедентни инвестиции в стоманодобива в САЩ, ще защити и създаде повече от 100 000 работни места".

Паралелно с придобиването бе подписано споразумение за защита на националната сигурност на САЩ, по силата на което "Нипон Стийл" се ангажира да инвестира около 11 млрд. долара в "Ю Ес Стийл" до 2028 г.

Чрез "златната акция" правителството на САЩ разполага с права върху решения, свързани със закриване на производствени мощности на "Ю Ес Стийл" на територията на страната, както и с прехвърляне на производството или работни места извън нея.