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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 06.04.2023

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 06.04.2023
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 06.04.2023
Снимка: Архив/БТА
06.04.2023 19:01
 (БТА)

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.19901

0.834021

Бразилски реал

BRL

10

3.54986

2.81701

Канадски долар

CAD

1

1.33013

0.751806

Швейцарски франк

CHF

1

1.97999

0.505053

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.60729

3.8354

Чешка крона

CZK

100

8.35503

11.9688

Датска крона

DKK

10

2.62492

3.80964

Британска лира

GBP

1

2.23536

0.447355

Хонконгски долар

HKD

10

2.28266

4.38085

Унгарски форинт

HUF

1000

5.20029

192.297

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.20059

8329.24

Израелски шекел

ILS

10

4.98161

2.00738

Индийска рупия

INR

100

2.18857

45.6919

Исландска крона

ISK

100

1.3065

76.5404

Японска йена

JPY

100

1.36304

73.3654

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.35934

735.651

Мексиканско песо

MXN

100

9.79757

10.2066

Малайзийски рингит

MYR

10

4.07337

2.45497

Норвежка крона

NOK

10

1.71783

5.8213

Новозеландски долар

NZD

1

1.12488

0.888984

Филипинско песо

PHP

100

3.28369

30.4535

Полска злота

PLN

10

4.17351

2.39606

Румънска лея

RON

10

3.96166

2.52419

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.71752

5.82235

Сингапурски долар

SGD

1

1.3482

0.74173

Тайландски бат

THB

100

5.26171

19.0052

Турска лира

TRY

100

9.30484

10.7471

Щатски долар

USD

1

1.79187

0.558076

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.8318

10.1711

Злато (в трой унции)

XAU

1

3593.92

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

/ЕС/

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