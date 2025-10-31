Акция „Зима“ ще се състои в област Смолян от 1 до 30 ноември

От 1 до 30 ноември на територия на област Смолян ще се състои традиционната акция „Зима“, която се провежда от над 30 години по инициатива на Съюза на българските автомобилисти (СБА), каза на брифинг пред журналисти главен инспектор Пламен Йорданов – началник сектор "Пътна полиция“ към Областната дирекция на МВР – Смолян. В брифинга участваше и Тодор Мелемов - представител на СБА в Смолян. В акцията се включват Българският Червен кръст, Автомобилна администрация, Агенция "Пътна инфраструктура" и други държавни и общински структури.

Акция „Зима“ цели да подготви всички участници в движението за предизвикателствата през зимния сезон, посочи главен инспектор Йорданов. Той допълни, че в рамките на операцията, ще има три кампании. Първата - "С безопасно пътно превозно средство през зимата" ще е в периода от 1 до 10 ноември. Тя е насочена към водачите на велосипеди, индивидуални електрически превозни средства, превозни средства с животинска тяга и други. Втората кампания - "Пешеходци, пътници и водачи за толерантност на пътя" ще е от 11 до 20 ноември. Дейността ще бъде фокусирана към превенция на поведението на пешеходците и водачите, неосигуряващи предимство на пешеходците. Ще се извършва активен контрол за спазване от пешеходците на правилата за безопасно пресичане на платното за движение, съобразно промените в Закона за движение по пътищата, които са в сила от 7 септември тази година. Особено внимание ще се обърне за неспазване на светлинните сигнали на светофарите, преминаване през заграждения, използване на мобилен телефон или друго мобилно устройство за комуникация, или друго средство, отклоняващо вниманието. Третата кампания е насочена към безопасно шофиране през зимата и ще се проведе в периода от 21 до 30 ноември. Ще се контролира техническата изправност на автомобилите и осветителната система. Контролът ще се осъществява при явно и видимо присъствие на полицейските органи на подходящи места край пътя.

Тодор Мелемов посочи, че в пунктовете на СБА - от 1 до 10 ноември ще се извършват безплатни прегледи за подготовката на автомобилите за зимни условия. Прегледите включват проверка на гуми, ниво и регулиране на фарове. „Всички могат да се възползват от услугата да прегледаме безплатно автомобилите дали са готови за зимния сезон“, каза още Мелемов.