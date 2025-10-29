Над 8000 души у нас прилагат инжекции за отслабване, някои си слагат ботокс у дома, отбелязаха експерти по време на кампанията „Цената на красотата“

Подробно търсене

Анита Иванова
Информационно-образователната кампания „Цената на красотата“, се провежда сградата на Българския лекарски съюз (БЛС). Организатори са Асоциацията на пациентите активни в здравеопазването (АПАЗ), Асоциация „Грижа за пациента“ и Портал на пациента. Кампанията е подкрепена от Асоциацията на лекарите, практикуващи естетична медицина (АЛПЕМ). На снимката (от ляво надясно): д-р Райна Стоянова - Българска лонджевити асоциация (BLA), председателят на АПАЗ Анета Драганова и адвокат Калина Михайлова.Снимка: Анита Иванова/БТА (ЕВ)
29.10.2025 13:34
В съвременното общество красотата се превърна не просто в стремеж, а в една истинска валута. каза д-р Райна Стоянова, ендокринолог и  председател на Българска лонджевити асоциация (BLA) по време на информационно-образователната кампания „Цената на красотата“, която се проведе в сградата на Българския лекарски съюз (БЛС).  Гледайки социалните мрежи, се стремят да изглеждат перфектно. Не е съвсем истинско това, което виждат там, никой не знае какво се крие зад камерата. Така се създават илюзии у пациентите, които идват с невъзможни искания в нашите кабинети, коментира тя.

"Пациенти искат да коригират теглото си, макар и да нямат нужда. Прилагат се и актуални инжекции за отслабване, които по принцип се използват при хора със захарен диабет. Масово се прилагат и често дори хората не се консултират с лекар. По последни данни повече от 8000 души в България си купуват тези инжекции без лекарско предписание", каза още д-р Стоянова.

Тя отбеляза, че тези лекарствени продукти се изписват с лекарско предписание и подчерта, че хората се сдобиват с електронна рецепта за тях чрез познати лекари, които им изписват тези медикаменти. 

Д-р Райна Стоянова отбеляза, че усложненията, които могат да настъпят след поставяне на такъв вид инжекционен разтвор, са гастропареза, панкреатит, жлъчни кризи и тежки състояния на депресия.

Тя подчерта, че в моментна актуално е и прилагането на различни видове пептиди с цел по-озарена кожа. „Тези пептиди не са добре проучени и все още се прилагат в експерименталната медицина. С тях се експериментира върху животни“, каза тя.

"Най-смелите пациенти сами си прилагат ботулинов токсин вкъщи. Една пациентка сподели, че наблюдавала козметичка, която ѝ го слагала и така решила да го направи сама у дома, като отбеляза, че е по-доволна от резултата, когато самата тя си го поставила", разказа модераторът на събитието  от "Портал за пациента" Елена Цонева – Папуджиева.

На събитието бе представено и изследване, проведено от Асоциацията на пациентите с автоимунни заболявания. Анкетирани са 30 лекари и 30 пациенти от София, Пловдив, Стара Загора, Плевен, Шумен, Велико Търново и Варна, като целта е да се проследят причините, които мотивират хората да се подлагат на интервенции. Данните показват, че над 50% от желаещите за естетична красота са хора от 31 до 50 г., 23% са на възраст 18-30 г. и 27% са над 50 г. Основните мотиви за такъв вид красота са подобряване на кожата и забавяне процеса на стареене. Психологическите фактори показват неувереност в себе си и вътрешно нехаресване, посочи Анета Драганова, председател на Асоциацията на пациентите с автоимунни заболявания (АПАЗ).

Юридически прочит по темата за разбирането за красотата, естетиката и симетрията, коментира и адвокат Калина Михайлова, която отбеляза кои са специалистите, които могат да извършват естетични процедури. "Това са лекари, вписан в Регистъра на Български лекарски съюз или Български зъболекарски съюз. Може да бъдат специалисти, които практикуват кожни и венерически болести, лекари по дентална медицина, наблюдават се естетични процедури от страна на гинеколози, както и специалисти, които се занимават с УНГ и очни болести", каза тя.

Адвокат Михайлова отбеляза, че козметиците не могат да извършват инвазивни процедури. Те могат да правят масажи, почистване, оцветяване на вежди и грим, каза тя, като подчерта, че медицинските сестри също не могат да поставят ботулинов токсин и хората не бива да се заблуждават, че слагайки инжекции, те могат да поставят и ботокс. 

"Съгласно Закон за здравето следдипломните обучения се извършват от съсловните организации. Те заедно с висшите училища, БЧК и ВМА, могат да организират такива обучения", допълни тя. 

Юристът обърна внимание и на проверките, които се извършват от различните институции относно специалисти, които извършват естетични процедури. Регионалната здравна инспекция (РЗИ) може да извършва проверки на лечебни заведения и лекари, както и проверки на козметични салони, а също така и на лица, които извършват козметични процедури. От РЗИ имат правомощия да отнемат лицензи, да проверяват продукти и документи, каза тя.

Тя допълни, че от Изпълнителната агенция "Медицински надзор" могат да извършват проверки на клиники, козметични студия, в които се извършва нерегламентирана дейност и да извършват санкции. Санкция при първо обвинение е между  5000 -10 000 лв., а при второ е между 10 000 и 20 000 лв., напомни юристът.

