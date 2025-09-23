Празниците на тиквата ще се състоят от 7 до 14 октомври в Севлиево

Традиционните Празници на тиквата ще се проведат от 7 до 14 октомври в Севлиево, съобщиха от местната администрация.

На 14 октомври – Петковден, градът ще отбележи своя празник. По установена традиция в седмицата преди това се откриват 103-ото издание на Севлиевския есенен панаир и Тиквеният фестивал. Програмата включва музика, кулинарни изкушения, тиквен бар, игри и награди, уточняват от Община Севлиево.

На самия Петковден във всички храмове в града ще бъде отслужена литургия в чест на света Петка. Ще се състои и тържествена сесия на Общинския съвет – Севлиево, а вечерта празничната програма ще завърши с концерт на Георги Христов и Нели Рангелова.

С пълната програма за празниците, желаещите могат да се запознаят на този адрес.