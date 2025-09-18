Резултатът не е изненадващ, каза лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов след неуспешния вот на недоверие към кабинета

Резултатът от вота не е изненадващ, заяви пред медиите лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов, след като се присъедини към протеста пред сградата на Българската народна банка (БНБ).

По-рано днес парламентът отхвърли и петия вот на недоверие към кабинета "Желязков". Проектът на решение за гласуване на недоверие на правителството беше подкрепен от 101 депутати, против него бяха 133 народни представители.

Народ, който избира своите палачи, не е жертва, а съучастник, добави Костадинов и посочи, че щом дори в средите, в които искат да свалят правителството, има разединение, няма как да стане.

Тук не говорим само за сегашното управление, а за един процес, в който българската държава е системно деградирана и унищожавана като държава, посочи Костадинов. В нашата обиколка, в която обикаляме села в страната, виждаме, че страната ни изчезва и умира, добави той.

"Съединението прави силата" не е куха фраза, каза лидерът на партията. Той добави, че ако тези, които са на другите протести, се присъединят към сегашния, ще има два или три пъти повече хора. И те, и ние искаме реформа в съдебната система, отбеляза Костадинов.

Може би единственото нещо, което ще изтръгне българският народ от това смъртоносно вцепенение, е само огромна катастрофа или катаклизъм, но не искам да се стига до там, заяви Костадинов. По думите му сегашното управление връща назад историческото развитие на България и "унищожава" страната.