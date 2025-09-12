Със статия в „Политико“ кметовете на София и Атина призовават европейските институции за ясна позиция в защита на демокрацията в Турция

Със статия в „Политико“ кметът на София Васил Терзиев и кметът на Атина Харис Дукас призовават европейските институции за ясна позиция в защита на демокрацията в Турция. Това съобщиха от пресцентъра на Столична община. Демокрацията започва на местно ниво. Ако не я защитим тук, рискуваме да я загубим навсякъде, посочват кметовете.

От Столичната община отбелязват, че написаното идва в контекста на визитата на Терзиев и още шестима европейски кметове в Истанбул, където те изразиха солидарност с незаконно задържания кмет на мегаполиса Екрем Имамоглу.

Терзиев и Дукас подчертават, че десетки опозиционни кметове в Турция са били арестувани по съмнителни обвинения и това представлява пряка атака срещу местната демокрация. Според двамата кметове ЕС не може да си позволи да мълчи – тъй като Турция е страна кандидат за членство и стратегически партньор. Пренебрегването на политическите репресии на границата на ЕС изпраща опасен сигнал не само към Анкара, но и към други режими, пишат кметовете.

Истанбул е икономическият двигател на Турция и въпреки натиска общината продължава да работи за гражданите – в посока по-добър градски транспорт, интеграция на мигранти и устойчиво развитие, пише още в текста. В статията се настоява за среща с европейския комисар по разширяването относно връзката между предприсъединителните фондове и върховенството на закона в Турция, както и за поставяне на казуса „Имамоглу“ в дневния ред на Европейския съвет.

Нашият ангажимент не приключва с тази мисия. Ще продължим да настояваме, да организираме и да говорим. Дължим го на Имамоглу и на всеки градски лидер, който рискува свободата си заради гражданите си, заявяват Терзиев и Дукас.

В края на август европейски кметове, сред които и кметът на София, заявиха солидарността си със задържания кмет на Истанбул Екрем Имамоглу по време на посещение в турския мегаполис.