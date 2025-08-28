Подробно търсене
Европейски кметове заявиха солидарността си със задържания кмет на Истанбул

Мина Димитрова
БТА, Истанбул (26 март 2025) Ежедневие в турския мегаполис. На снимката: сградата на администрацията на Истанбулската голяма община. Портрети на Мустафа Кемал Ататюрк и арестувания кмет на Истанбул Екрем Имамоглу на фасадата на кметството. Снимка: Владимир Шоков/БТА (ПГ)
Истанбул,  
28.08.2025 17:44
 (БТА)

Европейски кметове, сред които и кметът на София Васил Терзиев, заявиха солидарността си със задържания кмет на Истанбул Екрем Имамоглу по време на посещение в турския мегаполис, съобщиха турски опозиционни медии.

Делегацията, съставена от кметове и други официални представители на европейски градове, отиде днес в Истанбулската голяма община, където се срещна с и.д. кмет Нури Аслан, а след това се отправи към затвора, в който Имамоглу е задържан вече над пет месеца по подозрения в корупция, които опозицията смята за политически мотивирани.

Снощи кметовете присъстваха на митинг на опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП) в истанбулската община Бейоглу, организиран в знак на подкрепа с Екрем Имамоглу и другите задържани в затвора кметове на партията. 

"Искам да благодаря на нашите европейски колеги. Това посещение е най-конкретният израз на нашата солидарност", заяви пред общината в Сарачхане заместник-кметът на Истанбул Нури Аслан, който бе назначен да изпълнява кметските функции след ареста и временното отстраняване от поста на Имамоглу, информира Халк ТВ. 

По време на посещението в общината делегацията отличи Екрем Имамоглу със "Специална награда за демокрация", която бе връчена на неговата съпруга - Дилек Имамоглу от заместник-председателя на Мрежата на европейските градове "Юроситис" (Eurocities) и кмет на Барселона Хауме Колбони.

"Екрем Имамоглу не е сам, ние сме с него, ние сме заедно за демокрацията!", заяви Колбони.

В послание от затвора, което съпругата му прочете, Екрем Имамоглу благодари за честта да получи тази значима награда, която по неговите думи принадлежи не само на него, а и на "всички граждани в Турция и по света, които се борят за справедливост и свобода и не скланят глава пред авторитарния натиск". Той заявява, че макар да е вече повече от пет месеца в затвора, неговата решимост не е намаляла, "а напротив, е станала по-силна".

"Въпреки че помежду ни има железни решетки, аз продължавам да се боря рамо до рамо с нашите граждани за мир и демокрация", се казва още в прочетеното послание.

След общината делегацията се отправи към затвора в Силиври, където членовете ѝ издигнаха плакати с надпис "Освободете Имамоглу", но не можаха да се срещнат със задържания кмет, тъй като турското правосъдно министерство не е дало разрешение за свиждането.

"Вратите и стените на този затвор не само държат в плен един човек, но и волята на милиони граждани, които демократично са избрали кмета на Истанбул. Точно тук, пред този затвор, ние издигаме колективния си глас за свобода възможно най-силно", цитира в. "Биргюн" думите на кмета на София и председател на мрежата на балканските градове Б40 (B40) Васил Терзиев.

Колбони, който също е говорил на организираната пред затвора пресконференция, е заявил, че смелостта на Имамоглу в защита на демократичните принципи е вдъхновение за всички.

Освен Васил Терзиев и Хауме Колбони, делегацията включва кметът на Загреб Томислав Томашевич, кметът на Атина Харис Дукас, кметът на Тимишоара Доминик Фриц, кметът на Утрехт Шарон Диксма, кметът на Будапеща Гергей Карачони, заместник-кметът на Париж Арно Нгатча, генералният директор по международните отношения на Мадрид Хосе Франсиско Ерера Антоная и генералният секретар на "Юроситис" Андре Собчак.

Екрем Имамоглу е разследван по обвинения за създаване и ръководене на престъпна организация, корупция, нередности при търгове и нарушения на неприкосновеността на личните данни. Смятан за най-сериозния опонент на турския президент Реджеп Тайип Ердоган, той отхвърля всички твърдения срещу него като политически мотивирани.

Кметът на Истанбул беше задържан на 19 март по обвинения в корупция, а няколко дни по-късно общинският съвет в Истанбул го отстрани временно от поста. В рамките на разследването за корупция в Истанбулската голяма община бяха задържани и редица общински служители. Арестите предизвикаха вълна от протести, определяни като най-мащабните в Турция от 2013 г. насам.

/ВН/

Към 17:57 на 28.08.2025 Новините от днес

