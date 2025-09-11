Общинският съвет в Монтана ще обсъди сформирането на маломерна паралелка в едно от общинските училища

Общинският съвет в Монтана ще обсъди на днешното си заседание сформирането на маломерна паралелка с 14 ученици във Второ средно училище „Н. Й. Вапцаров“, за обучение по професия „Фотограф“. Информация за заседанието е публикувана на сайта на местната администрация. Предварителният дневен ред съдържа 18 точки.

Съветниците ще гласуват проектно предложение на Община Монтана по Програма Интеррег „Румъния – България“ 2021-2027.

В дневния ред е и докладна записка относно удължаване на договор за мостово финансиране с Фонд „ФЛАГ” при изпълнение на инвестиция по договор за финансиране „Мобилност и зелен транспорт в общините Враца и Монтана“.

Александър Димитров от „Възраждане“ внася предложение за създаване на временна комисия за оценка на рисковете от паднали дървета и други опасности, свързани с екстремни метеорологични условия на територията на община Монтана.

Общинският съвет ще обсъди и предложение от групата на „ДПС – Български гласъ“ за поставяне в Монтана на пет специализирани контейнера за събиране на текстилни отпадъци.

Ще бъде гласувано и искане от кмета Златко Живков Общината да кандидатства за помощ пред фонд „Социална закрила“, в полза на жена от Монтана, чийто имот е пострадал при пожар.

Съветниците трябва да гласуват актуализацията на Плана за устойчива градска мобилност за периода 2025 – 2035 година.

Останалите точки в дневния ред включват теми като застрояване и продажба на поземлени имоти – частна и публична общинска собственост.