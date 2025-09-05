В Петрич водоснабдяването е стабилно през целия летен сезон, каза за БТА управителят на ВиК дружеството Ивайло Христов

В Петрич водоснабдяването е стабилно през целия летен сезон. Това каза за БТА управителят на дружеството "Водоснабдяване и канализация" в града Ивайло Христов. Той допълни, че в Петрич няма воден режим и такъв не се предвижда. Това се дължи на правилното управление на ресурсите. Това включва редовна поддръжка, контрол върху водопроводната мрежа и оптимално използване на природните дадености. Районът разполага с надеждни водоизточници, които покриват нуждите дори през най-натоварените месеци.



Хората са доволни, защото знаят, че в други райони жителите страдат от недостиг. Това ги кара да оценяват още повече стабилността, която имат, коментира Христов. Според него превенцията е ключът към решаването на проблема с недостига на вода. С добра организация и комуникация между кмет, общинска администрация, общински съвет и общинското дружество за водоснабдяване и канализация, и дългосрочно мислене могат да се избегнат критични ситуации. Петрич показва, че устойчивото управление е възможно и постижимо, каза още управителят на Ви дружеството.

В община Петрич няма язовир, а водата за питейни нужди се осигурява помпажно (чрез помпи) и гравитачно - от реки, язовири и други водоизточници. Христов предупреди, че честа практика в селата от община Петрич е нерегламентираното отклоняване на вода, което допълнително усложнява проблема с недостига ѝ, затова от дружеството извършват периодични проверки. На нарушителите се издава протокол с констатираното нарушение и се подава сигнал до компетентните органи на МВР и Районната прокуратура.

В момента в град Петрич се извършва ремонт на водопроводната мрежа. В рамките на проект на Общината се подменят около 15,8 километра водопровод и 13 километра асфалтова настилка и тротоарни площи. Реализирането на този проект ще подобри значително качеството на питейната вода, каза Ивайло Христов. По думите му в момента се поставят полиетиленови тръби, чиято проводимост е по-голяма, като същевременно по тях не се натрупват шлаки. Въпреки че в града няма пречиствателна станция, след подмяната на сегашните тръби, водата ще бъде по-чиста, коментира той.