Изплащането на пенсиите в клоновете на „Български пощи“ ще започне на 9-ти и ще завърши на 23-ти септември, съобщиха от НОИ

Изплащането на пенсиите в клоновете на „Български пощи“ ще започне на 9-ти и ще завърши на 23-ти септември, съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ).

Според Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж пощенските станции изплащат пенсиите и добавките към тях в периода от 7-о до 20-о число на месеца, за който се отнасят. Когато тези две дати са неработни дни, какъвто е случаят през този месец, изплащането започва и завърша в първите работни дни след тях. Изплащането ще се извърши съобразно изготвен график, който ще бъде обявен във всяка една пощенска станция, допълниха от осигурителния институт.

Преводите на сумите за септемврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 9 септември.

На 2 септември на всички правоимащи лица ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за предходния месец август.

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 15 септември (понеделник).

Информацията за всички видове плащания, извършвани от Националния осигурителен институт към осигурените лица и пенсионерите, се актуализира всеки месец и е достъпна през интернет страницата на института, рубрика „Календар на плащанията“.

Информационна кампания за въвеждането на еврото на НОИ се провежда в цялата страна, като основен акцент в нея са социалните услуги за стари хора – домове за стари хора, дневни центрове за стари хора, центрове за настаняване от семеен тип за стари хора и др, обясниха от държавното осигуряване. Оттам допълниха, че в кампанията са ангажирани всички 28 териториални поделения в страната, които със съдействието на местните власти ще се опитат да достигнат до жителите и на по-малките населени места. Ръководството на осигурителния институт си е поставило за цел експертите да се срещнат с възможно най-голям кръг от заинтересовани лица. Фокусът на предоставяните материали и на провежданите срещи е върху разясняването на цялата процедура по превалутирането на осигурителните плащания и предотвратяване на възможностите за злоупотреби с доверието на хората, допълват от НОИ.

В края на август омбудсманът Велислава Делчева и управителят на Националния осигурителен институт (НОИ) Весела Караиванова обсъдиха подготовката и провеждането на съвместна информационна кампания, насочена към възрастните хора, във връзка с въвеждането на еврото в България от 1 януари 2026 г. Това съобщиха от пресцентъра на институцията на омбудсмана.