Общински съвет – Тунджа обсъжда дофинансиране на паралелки за новата учебна година в шест населени места

Възможността за формиране на паралелки под нормативно определените стандарти и дофинансирането им от общинския бюджет обсъждат на днешното си заседание съветниците в община Тунджа. Мярката се отнася за учебни заведения в шест села за новата учебна година. Мотивите са изложени в публикувания на уеб страницата на Общината предварителен дневен ред на сесията.

На Общински съвет – Тунджа се предлага да разреши формиране на общо 26 самостоятелни паралелки с не по-малко от 10 ученици в клас за началното училище в село Завой, също и за основните училища в селата Дражево, Кукорево, Роза и Тенево. Очаква се да бъде утвърдена и една слята паралелка с ученици от първи и втори клас в Основно училище „Христо Ботев”, с. Ботево. Формирането на паралелките ще допринесе за запазване на училищната мрежа, се казва в мотивите към предложението.

Отделно, съветниците ще разгледат и предложения за формиране на маломерни паралелки (с по-малко от 10 ученици) в четири населените места. Три от тях са за средищните училища в Роза, Кукорево и Тенево, също и за училището в с. Ботево. За целта, Общинският съвет следва да гласува отправянето на мотивирано искане от страна на Общината до Регионално управление на образованието в Ямбол за разрешаване формирането на такъв тип паралелки.

На днешното си заседание съветниците в Тунджа трябва да утвърдят също броя на групите и на децата в тях в детските градини за учебната 2025-2026 година. По данни на директорите на общинските детски заведения, описани в докладната, ще бъдат сформирани общо 29 групи. В тях ще бъдат обхванати общо 499 деца от общината. Три от групите са яслени, а останалите 26 – целодневни детски групи.

Общо 24 са точките, включени в предварителния дневен ред на сесията. Три от тях са за процедури, свързани с финансиране на проекти по национални и европейски програми.

Общинският съвет (ОбС) трябва да одобри предоставянето на 470 000 лева под формата на безлихвен заем по сметката на средства от Европейския съюз (ЕС) на Община Тунджа. Те са за финансиране на разходи по проект „Повишаване качеството на живот на местните общности чрез инвестиции в създаването на малка по мащаби инфраструктура във всички населени места на община „Тунджа“ по оперативната Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

По идентична процедура следва да се преведат 18 000 лв. за финансиране на разходи по проект „Нови възможности за популяризиране на природното и културно-историческо наследство на територията на община „Тунджа“ и разгръщане на потенциала за развитие на туризма“. Той също е по програмата за развитие на селските райони.

Във връзка с одобрено от Министерството на младежта и спорта (ММС) проектно предложение за допълнителни дейности по модернизирането на спортния комплекс в с. Бояджик, ОбС следа да упълномощи кмета на общината да издаде запис на заповед в полза на ММС. Сумата е в размер на 963 481,89 лева за обезпечаване на 100 процента от стойността на финансирането.

Съветниците ще разгледат днес и предложение за изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2025 г. Още няколко точки в дневния ред на сесията са свързани с продажба на общински имоти, прекратяване на съсобственост, одобряване на проекти за подробни устройствени планове и даване на разрешения за изработване на нови такива.