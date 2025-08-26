Общинските съветници в Луковит почетоха паметта на бившия кмет Петър Нинчев преди началото на заседанието

Общинските съветници в Луковит почетоха с едноминутно мълчание паметта на бившия кмет на Общината Петър Нинчев преди началото на заседанието. Той е един стълб в новата история на града, каза председателят на Общинския съвет д-р Данаил Динков. Нинчев почина на 79-годишна възраст на 26 юли т.г. Кмет на Луковит е в продължение на три последователни мандата – от 1999 г. до 2011 г. През 2012 г. е удостоен със званието „Почетен гражданин” за своя цялостен принос в градежа и развитието на общината.

Съветниците приеха докладните, включени в дневния ред, с изключение на предложението за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Луковит за реконструкция на водопроводната мрежа в село Торос, каза за БТА д-р Динков.

Те одобриха стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците през учебната 2025/2026 година. През изминалата учебна година образователните институции в общината са 12 – седем училища и пет детски градини. Децата в детските градини и подготвителните групи в училища са били 626, а учениците – 1837.

Шестият национален събор „Млечният път на България през вековете” ще се състои от 3 до 5 октомври. Той ще бъде организиран на площад „Трети март”. Собственото финансиране на Община Луковит е в размер на 50 хил. лв., осигурени от собствени приходи от туристически данък.

Общинският съвет гласува и размера на заплатата и на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит на кметовете на Общината и на кметства, считано от 1 септември 2025 г. От тази дата основното възнаграждение на общинския кмет става 6000 лв. Кметовете на кметства с население над 2000 души (каквото е село Дерманци) ще получават 3000 лв., а с население от 1000 до 2000 души (Торос и Бежаново) – 2500 лв. По 2200 лв. заплата ще вземат кметовете на кметства с население под 1000 души (Ъглен, Тодоричене, Петревене, Румянцево, Карлуково и Беленци). Към основните възнаграждения се начисляват допълнителни месечни възнаграждения за трудов стаж и професионален опит - 1 на сто за всяка прослужена година. От начислените възнаграждения се правят удръжки за тяхна сметка.

На заседанието бяха одобрени още продажби на недвижими имоти – частна общинска собственост в селата Дъбен и Торос.