В Международния ден на кучето Смайли очаква деца и възрастни на столичното летище „Васил Левски“. Инициативата е на фондация „Четири лапи“ и има за цел разговор с хората за по-хуманно отношение към животните, както и разясняване на начините за транспортиране на куче в самолет. Представителите на фондацията и Смайли са в залата за заминаващи на Терминал 2.

Дали кучето ще бъде допуснато в самолета, зависи от транспортната компания, но ако то ще бъде в клетка по време на полета, е добре да има вода, негова играчка, позната миризма, за да бъде по-спокойно, каза за БТА Мария Петрова, представител от фондацията. Ако животното пътува в транспортна клетка, е много препоръчително няколко дни преди полета неколкократно да е било в клетката, за да не се стресира от нея. Петрова напомни за изискванията за изрядно попълнени документи на кучето, както и за ваксинациите, които трябва да бъдат направени и вписани.

Смайли

Целта ни днес е да покажем, че едно бивше бездомно и непородисто куче може да бъде страхотен приятел и работно куче, каза Антония Рикова, треньор на Смайли и член на фондация „Четири лапи“. Смайли е куче-терапевт и работи с деца и възрастни. С него посещаваме пациентите в детската болница в столицата, домове за възрастни хора, работим и с деца, имащи затруднения с четенето и писането, посочи още Рикова.

Смайли е спокойно куче и с присъствието и поведението си радва децата, хоспитализирани за по-дълго време в болницата. Хората, настанени в домовете за възрастни, винаги започват да ни разказват за живота си, дават му лакомства, радват му се, галят го, добави тя. Смайли обича и децата, и възрастните, но мисля, че най-много му харесва в домовете за възрастни хора, каза още Рикова.

Кучето никога не би съдило хората, не би им обърнало гръб, почти винаги ще разреши да бъде погалено, няма да откаже присъствие, което е най-важното, каза Рикова на въпрос как се осъществява връзката между кучето и хората. Процесът на обучение на куче терапевт продължава една година, а след това се извършва сертифициране с последващо ежегодно подновяване на сертификата след явяване на изпит. Смайли е сертифициран в Австрия, добави Рикова.

От бездомно куче в куче - терапевт

Смайли е първото и засега единствено куче, което е спасено, а след това обучено за терапевт, посочи Мария Петрова. След като е намерен тежко ранен, е опериран във ветеринарната клиника на „Четири лапи“ в Банкя, а след това започва обучението му. Смайли е спасен от улицата и освен, че сега е герой за децата, той е истински герой за себе си. Проектът „Животни помагат на хората“ цели да покаже на хората как бездомните кучета, които са били третирани зле, могат да се променят, допълни Петрова. По думите ѝ промяната при Смайли е огромна, но ресоциализацията отнема около три години.

Засега в „Четири лапи“ не обучаваме други кучета да бъдат терапевти, но предстои да се обучат, тъй като Смайли ще се „пенсионира“, каза още Петрова. Зависи от кучето дали работата с него ще бъде трудна, но нашите специалисти преценяват как би преминало обучението, каза Петрова в отговор на въпрос лесно ли се обучава куче да бъде терапевт.

Смайли и децата

Освен че децата много се радват на Смайли, те са научават как да общуват и как да се грижат за домашните любимци, да знаят какво да правят и когато видят бездомно куче. Това е начин да разбираш и друго същество, освен хората, да израснеш с любов от ранна детска възраст, вместо да проявяваш насилие към тях. Между куче и деца, които трудно се съсредоточават, се създава добра връзка и децата разбират, че животното усеща, разбира ги и ги обича, чувстват се забелязани и обичани.

Санкциите за агресия, проявена към животни

Ние бяхме част от първата дискусия, на която бяхме поканени от министъра на правосъдието, допълни Петрова. Предложението за завишаване на санкциите за проявена агресия към животни все още не е прието окончателно. Одобряваме ги и за нас е много важно те да бъдат приети, добави тя. Важно е да се отбележи, че в света, в който живеем, е трудно да разбираме останалите. Когато човек започне да проявява агресия към животно, то тя обикновено ескалира и впоследствие се проявява и към други хора. Важно е санкциите да се повишат, за да може да защитим животните, но и да не ескалира агресията към хора, допълни Петрова. Нашият живот е свързан с животните, а грижата за тях е свързана с грижата към нас и към обществото, добави тя.

Ветеринарната клиника на „Четири лапи“ основно се занимава с кастрация на животни, като целта е да има по-малко бездомни животни чрез ограничаване на популацията. Не разполагаме с приют, уточни Петрова.