През последното денонощие са образувани две досъдебни производства, след сигнали за закани за убийства в Шуменско

Кореспондент на БТА в Шумен Антоний Димов
Областна дирекция на МВР в Шумен Снимка: Кореспондент на БТА в Шумен Станимир Савов/архив
Шумен,  
26.08.2025 10:13
 (БТА)

Образувани са две досъдебни производства през последното денонощие, след сигнали за закани за убийства в Шуменско, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Шумен.

Мъж на 37 години от село Ясенково е задържан за срок до 24 часа в полицейския арест, след като на 24-ти и 25 август е отправял към родителите си закани за убийство. Подаден е сигнал в полицейското управление в Шумен. Изпратен е екип, мъжът е задържан. Образувано е досъдебно производство.
 
Неизвестен клиент на игрална зала на бул. "Славянски" в Шумен е отправил закана за убийство към управителя ѝ. Сигналът е приет малко след 16:30 часа на 25 август. На място е изпратен полицейски екип. Клиентът на игралната зала не е открит на място. Работата по установяване на самоличността му продължава. За извършеното престъпление е образувано досъдебно производство.

При отчета за дейността на ОДМВР старши комисар Георги Гендов съобщи за ръст със 118 процента при регистрираните престъпления в условията на домашно насилие през 2024 година в Шуменско.
 

/РИ/

