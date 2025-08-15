Ново звено в силистренската община Главиница ще следи за екологични нарушения

В изпълнение на своята политика за опазване на околната среда силистренската община Главиница въведе специализирано звено "Зелен патрул", съобщи за БТА кметът Неждет Джевдет.

Патрулът се състои от двама служители с конкретни правомощия за контрол и налагане на санкции. Тяхната работа е да предотвратяват замърсяването и да следят за спазване на екологичното законодателство. Звеното е оборудвано със служебен автомобил, таблети и соларни камери за видеонаблюдение, които ще осигуряват непрекъснат контрол и бърза реакция при подадени сигнали за нарушения.

Основните задачи на "Зеления патрул" включват предотвратяване на нерегламентираното изхвърляне на отпадъци, идентифициране на нарушителите и налагане на глоби. От общинската администрация призовават жителите и гостите на района да съдействат за опазването на природата, като съобщават своевременно за всички случаи на замърсяване и нерегламентирано изхвърляне на отпадъци. За целта те могат да подават сигнали за екологични нарушения на безплатния телефон 0800 1 35 35.