Община Монтана ремонтира откритата сцена в парк „Монтанезиум“, на която се провеждат концерти

Община Монтана завърши ремонта на откритата сцена в парк „Монтанезиум“, на която често се провеждат концерти. За ремонта са вложени 38 000 лева, съобщи на импровизиран брифинг върху сцената в парка кметът на Монтана Златко Живков.

Сцената се намира върху водата в езерото в парка. За повторното ѝ изграждане са вложени най-здравите и водоустойчиви материали, за да няма както в миналото пропадания и да не се образуват дупки. Дори на злосторници ще е трудно да счупят пода на сцената, а ще има и видеонаблюдение, обяви кметът.

В следващите дни на сцената предстои концерт на китаро-мандолинен оркестър, на танцов ансамбъл „Пъстрина“ и състезание по риболов за деца, уточни Живков.