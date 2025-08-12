Военнослужещи участват и днес в гасенето на пожари в Пирин и Община Сунгурларе

Военнослужещи от Сухопътните войски и хеликоптер и екипаж Военновъздушните сили (ВВС) участват и днес в гасенето на пожари в Пирин и Община Сунгурларе, съобщиха от от Министерство на отбраната.

В гасенето на пожара в община Сунгурларе участват 30 военнослужещи и осем специализирани машини от формированието за овладяване и/или преодоляване на последствията при пожари от 42-ри механизиран батальон - Ямбол, от състава на 2-ра Тунджанска механизирана бригада, под ръководството на старши лейтенант Васил Тодоров. Те действат по задачи в района на селата Славянци и Скала. На място е и командирът на 42-ри механизиран батальон подполковник Иван Иванов.

Продължават действията и на военнослужещите от 3-ти механизиран батальон на 3-то бригадно командване, Благоевград в гасенето на пожара в Пирин. На терен са 20 военнослужещи с четири единици техника. Под ръководството на лейтенант Йордан Стойчев военнослужещите действат във високата част към билото, където правят просеки, за да ограничат пожара и да не допуснат навлизането на огъня на територията на Национален парк „Пирин". За координиране действията по гасенето на пожара на място е и командирът на 3-то бригадно командване полковник Кирил Спаневиков.

БТА припомня, че вчера два самолета и един хеликоптер се използваха за потушаването на пожара, обхванал хиляди декари гора и лозови масиви в община Сунгурларе.

На територията на община Сандански, над село Плоски, има две активни огнища, каза за БТА директорът на Държавно горско стопанство (ДГС)-Струмяни Иван Ризов. По думите му в момента с огъня там се борят над 100 човека.