Номинационната комисия за избор на членове на Комисията за противодействие на корупцията се събира на второ заседание

Маргарита Колева
БТА, София (1 август 2025) Първо заседание на Номинационната комисия се провежда в Народното събрание. На снимката (от ляво надясно): членът на Висшия адвокатски съвет адв. Нина Седефова, главният секретар на Министерството на правосъдието Венера Милова, заместник председателят на Сметната палата Силвия Къдрева, главният секретар на омбудсмана Айсун Акджиев.
11.08.2025 06:00
 (БТА)

Номинационната комисия, която ще изслушва и оценява кандидатите за членове на Комисията за противодействие на корупцията (КПК), се събира на второ заседание. То ще се проведе в сградата на Народното събрание от 10:30 часа, се посочва на сайта на парламента. 

Очаква се на заседанието си днес Номинационната комисия да реши за допустимостта на кандидатите за КПК. Кандидатите за членове на КПК са четирима - адвокат Аделина Натина-Зиколова, юристът Мария Даскалова, юристът Петър Коев и Стоян Петков.

Очаква се също да бъде определена и датата, на която кандидатите за КПК ще бъдат изслушани. 

БТА припомня, че членове на Номинационната комисия са Венера Милова (главен секретар на Министерството на правосъдието), адв. Нина Седефова (член на Висшия адвокатски съвет), Калин Калпакчиев (член на Върховния касационен съд), Айсун Акджиев (главен секретар на омбудсмана), Силвия Къдрева (заместник председател на Сметната палата).

Първото си заседание Номинационната комисия проведе на 1 август. Председателят на комисията Силвия Къдрева каза тогава пред медиите, че се надява до края на август процедурата по избор на членове и ръководство на Комисията за противодействие на корупцията да е приключила. 

/МК/

