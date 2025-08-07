Общински годишен план за социалните услуги за 2026 г. ще обсъдят съветниците в Генерал Тошево

Общински годишен план за социалните услуги за 2026 г., който включва планирането на социалните услуги, съгласно Националната карта на социалните услуги, финансирани изцяло или частично от държавния бюджет в община Генерал Тошево, ще разгледа Общинският съвет на свое редовно заседание. Това е посочено в публикувания на сайта на администрацията проект на дневен ред. Докладната записка е внесена от кмета Валентин Димитров.

Общинските съветници ще решат дали да дадат съгласие за подаване и подписване на проектно предложение по процедура по схемата за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура за малки общини“, т.е. общини, които не са областни центрове, в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост.

Ще обсъдят и предложение за предоставяне на помещение за разполагане на специализирано оборудване, част от Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност. Докладната записка е внесена за разглеждане от кмета Валентин Димитров след постъпило искане от Изпълнителна агенция "Инфраструктура на електронното управление" към Министерството на електронното управление.

По време на заседанието ще бъде разгледана и докладна записка от група общински съветници за иницииране на съдебен контрол на две решения на Общинския съвет, взети през 2011 година. С тях са одобрени подробни устройствени планове за Ветроенергиен парк "Свобода - I" с 35 електрогенератори в землището на село Сноп и за Ветроенергиен парк "Мизия - I" с 35 електрогенератори в землището на село Пчеларово.