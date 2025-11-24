Мъж на 22 години е задържан в Петрич заради шофиране след употреба на алкохол

Мъж на 22 години е задържан за 24 часа заради шофиране след употреба на алкохол, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР-Благоевград.

При проверка на лек автомобил „БМВ“, около 02:45 вчера на ул. „Връх Бузлуджа“ в Петрич, направената проба от органите на реда с техническо средство отчела наличие на 1,32 промила алкохол в издишания от мъжа въздух.

Той е задържан със заповед за задържане до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство, допълват от ОД на МВР в Благоевград.

През октомври полицейски служители задържаха трима водачи на моторни превозни средства заради шофиране след употреба на алкохол.