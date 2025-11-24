Подробно търсене

Мъж на 22 години е задържан в Петрич заради шофиране след употреба на алкохол

Кореспондент на БТА в Петрич Деница Кючукова
Мъж на 22 години е задържан в Петрич заради шофиране след употреба на алкохол
Мъж на 22 години е задържан в Петрич заради шофиране след употреба на алкохол
БТА, Снимка: кореспондент на БТА в Благоевград Десислава Велкова (БТ)
Петрич,  
24.11.2025 11:44
 (БТА)

Мъж на 22 години е задържан за 24 часа заради шофиране след употреба на алкохол, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР-Благоевград. 

При проверка на лек автомобил „БМВ“, около 02:45 вчера на ул. „Връх Бузлуджа“ в Петрич, направената проба от органите на реда с техническо средство отчела наличие на 1,32 промила алкохол в издишания от мъжа въздух.

Той е задържан със заповед за задържане до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство, допълват от ОД на МВР в Благоевград. 

През октомври полицейски служители задържаха трима водачи на моторни превозни средства заради шофиране след употреба на алкохол. 

/ВД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:55 на 26.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация