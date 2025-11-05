Театралната постановка „Слънца на сцената“ бе представена в Центъра за социална рехабилитация и интеграция за хора с увреждания в Шумен, съобщиха от пресцентъра на Община Шумен.

В спектакъла се включиха ползватели на услугите от Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания „Слънчево детство“ и от Центъра за социална рехабилитация и интеграция за хора с увреждания.

Директорът на дирекция „Социална политика и здравеопазване“ в Община Шумен Петранка Петрова присъства на събитието и каза, че Община Шумен ще продължава да подкрепя центровете за социални услуги и екипите им и поздрави ползвателите за подготовката и участието им в театралния спектакъл, допълниха от пресцентъра на местната администрация.

Спектакълът „Слънца на сцената“ е вдъхновен от разказите за Хитър Петър. Комплексът за социални услуги за деца и семейства в Шумен отбеляза на 2 октомври 20-годишнината си под мотото „20 години заедно подкрепяме децата и семействата“. Социалните услуги в Шумен работят на троен капацитет. Ще заработи и нова социална услуга в общината - за хора с деменция, съобщи на пресконференция на 23 октомври заместник-кметът по социалната политика и здравеопазване на община Шумен д-р Светослава Хайнова.