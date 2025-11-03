Исторически впечатляващо е това, което Българската армия прави по време на Сръбско-българската война, каза министър Атанас Запрянов

Исторически впечатляващо е това, която прави Българската армия преди 140 години, по време на Сръбско-българската война, защото го извършва с национални средства. Това каза министърът на отбраната Атанас Запрянов при откриването на изложбата „Когато единението победи“, посветена на 140-ата годишнина от войната. Изложбата се помещава в Националния военноисторически музей.

Сръбско-българската война е повод за национална и военна гордост на нашите въоръжени сили. Трябва да полагаме усилия да съхраняваме паметта за геройството на българската войска, защото е важно по този начин да вдъхновяваме съвременните строители на въоръжените ни сили, каза още Запрянов.

Сръбско-българската война е значително събитие в нашата история. Една сериозна крачка за нашето национално обединение и освобождение. Свикнали сме да измерваме нейната значимост с героизма и себеотдадеността на българските офицери и войници от двете части на страната, себеотдадеността на доброволците. Често обаче забравяме следствията от войната, каза Соня Пенкова, директор на музея.

Тя посочи, че поради ремонтни дейности в музея изложбата ще бъде отворена за посетители в края на месеца.

Министър Запрянов допълни, че с тази изложба се открива серия събития през ноември, с които тържествено се отбелязва 140-ата годишнина от войната. Освен изложбата, ще се проведат мероприятия по полагане на венци и цветя пред княз Александър I Батенберг и пред паметника на Майка България при Гургулят, както и заря-проверка в Сливница.